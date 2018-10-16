المعهد الفرنسي يعلن عن الفائزين في "أنا مغربي"

هسبريس من الرباط

أقيم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة من المسابقة الدولية للأفلام القصيرة "أنا مغربي(ة)"، المنظمة في إطار مهرجان الفيلم الفرنسي من طرف المعهد الفرنسي للمغرب بشراكة مع "Orange".

وقال بلاغ توصلت به هسبريس: "تم منح ستة جوائز للفائزين الذين أنجزوا فيلما من 90 ثانية حول موضوع "اللقاء (ات)"، حيث منحت لجنة التحكيم، التي يترأسها هذه السنة المخرج هشام العسري، الذي كان مصحوباً بكل من الممثل عمر لطفي والمنتجة لبنى الحارك والمدير العام لـOrange، إيف جوتيه، والمدير العام لأستوديو اكتشاف المواهب على الإنترنت Jawjab، يوسف زيراوي، ثلاثة جوائز".

وعادت الجائزة الأولى لمهدي بوناجي عن فيلمه "عالم جديد"، متبوعا بـ"اللقطة السفلية" لمحمد حميمصا، ثم "عزاء" لجواد أحسيني، فيما وافقت لجنة التحكيم على إعطاء إشارة خاصة لإهاب بنصلاح عن فيلمه "متشكك"، وعادت الجائزة الخاصة للمعهد الفرنسي للمغرب، منظم هذه المسابقة، إلى فيروز حرمة الله سباعي عن فيلمها "وهكذا جاء المطر"، وأخيرا، فاز عبد الإله العوفير بجائزة الجمهور عن فيلمه "صاصة عاطفية".

وأضاف البلاغ أنه "بعد نجاح النسخ الأربع السابقة، تناولت المسابقة، التي أطلقت في 22 غشت واختتمت في 3 أكتوبر الجاري، موضوع "اللقاء (ات)"، من خلال محاور مثل اللقاء الافتراضي، لقاء الحبيب، اللقاء غير المحتمل، اللقاء مع أحد الأعمال الإبداعية...، وحاول المشاركون التعمق في هذه التجربة التي هي جزء من حياتنا اليومية، سواء كانت عادية أو استثنائية، والتي تكشف كل شخص للآخر وكذلك لنفسه، فيما شهدت المسابقة تسجيل حوالي 374 شخصا، وترشيح 193 فيلما من جميع مناطق المغرب، وفرنسا".