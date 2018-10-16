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الرئيسية | فن وثقافة | مخرجة فلسطينية: مشاهدة أفلامي "فرض عيْن"

مخرجة فلسطينية: مشاهدة أفلامي "فرض عيْن"

مخرجة فلسطينية: مشاهدة أفلامي "فرض عيْن"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 06:15

عدّت المخرجة الفلسطينية روان الضامن مشاهدة رباعية أفلامها الوثائقية "النكبة"، التي تتحدث عن القضية الفلسطينية، "فرضا" على كل متعاطف مع القضية الفلسطينية من المسلمين.

وقالت المخرجة الفلسطينية في كلمة مقتضبة من عمان، بمناسبة عرض رباعية "النكبة" بمقر مؤسسة "محمد عابد الجابري للفكر والثقافة" بالرباط، مساء الاثنين، إن "مشاهدة "النكبة" فرض عين، وليس فرض كفاية فحسب، على كل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني".

وأضافت روان الضامن، التي تُعرض أفلامها الوثائقية ضمن أسبوع الفيلم الفلسطيني، الذي تنظمه مؤسسة "محمد عابد الجابري للفكر والثقافة"، أن رباعية "النكبة" تقدم حقيقة تبلور مشروع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، انطلاقا من كتب تاريخية، مشيرة إلى أن رباعية "النكبة" تمت ترجمتها إلى عشر لغات عالمية.

من جهة ثانية، انتقدت المخرجة الفلسطينية تواصل مسلسل التطبيع بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والكيان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن "هناك هرولة للتطبيع من البحرين إلى المغرب".

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