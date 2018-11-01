عبد الله راشدي .. أول مترجم للأدب الألماني إلى اللغة الأمازيغية

هسبريس - نورالدين إكجان

بخطوات حثيثة نحو التأسيس لفعل الترجمة داخل الأدب الأمازيغي، يخطو عبد الله راشدي، ابن مدينة تيزنيت، مشواره ليطلع المغاربة على إسهامات روائية عالمية ينقلها بلغة تيفيناغ، أولها عمل "روح الطفل" للكاتب الألماني هيرمان هيسه، الذي يعد أول تجربة نالت منه جهدا ووقتا وفيرا، نظرا إلى الصعوبات التي تصادف جميع المترجمين من اللغات الأجنبية نحو الأمازيغية.

وأكد عبد الله راشدي، الذي يشتغل معلما في تخوم تيزنيت، أن اختياره هذه الرواية جاء بسبب ملامساتها لشخصيته، وكذا للتعريف بكاتب كبير اسمه هيرمان هيسه، وامتنانا لأستاذة كبيرة درسته في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، اسمها شتيفاني شميت، مسجلا أن "المترجمين إلى الأمازيغية يحتاجون إلى تكوين خاص، وإلى مراجع متخصصة في الترجمة إلى الأمازيغية".

وأضاف أن اشتغاله "طالته عدة صعوبات متعلقة بطبيعة اللغتين من حيث الانتماء اللساني والسوسيوثقافي، وكذا طبيعة النص الأصلي، لكون المترجم مطالب بنقل معاني النص الأصلي دون "الإساءة" إلى جماليته وحتى إلى أسلوبه. فالنص الأصلي يرجع إلى الكاتب المرموق هيرمان هيسه، وله أسلوب أدبي خاص به، مما يحتم على مترجمه أن يراعي مميزاته الفنية الجمالية، خصوصا أننا نعرف ارتباط تلك القصة المترجمة بفترة مهمة من حياته".

وأوضح راشدي أن ترجمته للنصوص إلى الأمازيغية تعود بالأساس إلى أنها لغته الأم التي يفتخر بكونه من أبنائها، وكذا كانخراط واع في الإبداع الكتابي الأمازيغي عملا بنداء المثقف الخلوق علي صدقي أزايكو، الذي نادى بالعمل على إنتاج أدبي وفير قصد تحقيق التراكم، و"هذا التراكم سيصبح المرجع الأساسي للخبراء اللسانيين في عملهم على تأهيل ومَعْيَرة وتوحيد اللغة الأمازيغية"، يضيف راشدي، الذي قال: "كل عمل أقوم به باللغة الأمازيغية يقوم على أساس واحد: تحقيق ذاتي، وتعزيز مكانة اللغة الأمازيغية بكل الوسائل الممكنة لأنها الآن، وأمام التراجعات الخطيرة التي تعيشها وعاشتها منذ الاستقلال، أصبحت أمام وجود نية سياسية للقضاء عليها شيئا فشيئا، لذلك لا يوجد حل آخر سوى تشجيع ودعم جميع المبادرات الخاصة بالإبداع الكتابي من خلال تحفيزها ماديا ومعنويا، والنضال من أجل أن تكون اللغة الأمازيغية اللغة الأولى في التعليم لدى الناطقين بها على الأقل".

وأوضح خريج الدراسات الألمانية بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء أن "الهدف من عمله كذلك هو النضال من أجل أن تتبوأ الأمازيغية مكانا أفضل، في المؤسسات والإدارات وفي التعليم والإعلام، وجعل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مستقلا قدر الإمكان، ماليا وإداريا، لكي تتوفر له ظروف عمل مواتية، لإنجاح عمله في تأهيل اللغة الأمازيغية وتوحيدها".

وفيما يتعلق بالدعم، أوضح راشدي أنه لا يظن أن أي مترجم في هذا الميدان سعيد بحالته المادية، مضيفا أن "كل مترجم ومبدع باللغة الأمازيغية يعرف تمام المعرفة أن أي عمل يقوم به يكون دافعه الأساسي هو النضال الثقافي الإبداعي باللغة الأمازيغية، وذلك لعدة عوامل، أولها قلة الدعم أو غيابه، وهذا راجع إلى مكانة الثقافة داخل هذا البلد".

وتمنى المترجم الأمازيغي أن "يتحسن حال الترجمة إلى الأمازيغية ودعم الإبداع بها، لأنها تعبر عن حال اللغة نفسها: التهميش والركود، لكن مع بصيص أمل في المستقبل، وهو الذي سنظل متشبثين به رغم كل شيء"، مشيرا إلى أنه سيقوم بإنتاج رواية من عمله الخاص، وأنه سيضع نصب عينيه ترجمة أحد أهم الأعمال التي ميزت الفيلسوف فريديرك نيتشه، "هكذا تكلم زرادشت" من لغته الأصلية الألمانية إلى الأمازيغية.