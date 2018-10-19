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الرئيسية | فن وثقافة | العروي يقدم "الله.. الرياضيات.. الجنون" بباريس

العروي يقدم "الله.. الرياضيات.. الجنون" بباريس

العروي يقدم "الله.. الرياضيات.. الجنون" بباريس
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 10:05

قدم الكاتب المغربي فؤاد العروي، بالعاصمة الفرنسية باريس، مؤلفه الجديد "الله، الرياضيات، الجنون" في عرض ما قبل الأول لإطلاق الكتاب في المكتبات.

ويعد الكتاب الواقع في 272 صفحة، الصادر عن دار النشر "روبير لافون"، بمثابة غوص في تاريخ المغرب، وفلسفة الرياضيات، ويعرض فيه فؤاد العروي شخصيات مذهلة بمصائر مبهرة ومأساوية أحيانا أو مثيرة.

ويميز الكاتب عبر دراسة دقيقة بين ثلاثة أشكال من الجنون لدى علماء الرياضيات، الذين يربطون جميعهم تخصصاتهم الثلاثة بالله. كما يثير العروي في مؤلفه عددا من التساؤلات من قبيل هل يمر الطريق إلى الله عبر الذكاء والحساب؟ وهل يمكن بلوغ حقيقة العالم؟

وقال سفير المملكة المغربية المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية، شكيب بنموسى، إن هذا المؤلف يتميز بكثافته، حيث نقف على ذوق فؤاد العروي ونهمه للقصص، لكن أيضا ذاكرته الحية التي تتيح له المزج بين حكايات ومفاهيم معقدة في بعض الأحيان، وبين دراسات دقيقة، وأبحاث موثقة، وذكريات شخصية.

ويعرض فؤاد العروي في هذا الكتاب لعلماء رياضيات استثنائيين، يفسرون ويمثلون العالم انطلاقا من شغفهم بالرياضيات، أو يتناولون عوالم أخرى مجهولة لا ارتباط لها بالواقع.

وأضاف بنموسى، الذي كان يتحدث أمام ثلة من المثقفين ورجال العلم من فرنسا والمغرب، أن مؤلف فؤاد العروي يدفع إلى التفكير في هذا الجنون لدى بعض علماء الرياضيات، والذي يتخذ أحيانا أشكالا هادئة، لكن قد تتحول إلى أشكال غاضبة.

وقال فؤاد العروي، في تصريح صحافي، إن هذا المؤلف "هو في النهاية عبارة عن تفكير حول تطور الرياضيات، وفلسفتها، كما يعد رواية على نحو ما؛ ذلك أنني في النهاية أحكي قصص بعض علماء الرياضيات".

ويعتقد فؤاد العروي أنه أطلق بمؤلفه الجديد نقاشا حول هذه الإشكالية الفلسفية المتمثلة في "كيف يمكن فهم العالم؟"، و"ماذا نفعل لفهم العالم؟"، و"كيف نوفق بين الإيمان والعقل؟"، وهو نقاش دائم مازال قائما اليوم.

وأدارت اللقاء، الذي جاء في إطار الملتقيات التي تنظمها سفارة المغرب بفرنسا كل أربعاء، ريتا ديروزيير، الحاصلة على دكتوراه في الرياضيات من مدرسة البوليتكنيك.

وتندرج هذه الندوة ضمن سلسلة اللقاءات التي دأبت سفارة المغرب بباريس على تنظيمها حول مواضيع ذات راهنية، ثقافية واقتصادية واجتماعية، بالنسبة للعلاقات المغربية الفرنسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - متابع الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 10:26
مؤلف يبدو شيقا نتمنى ان نحظى بقراءته .تحية للمؤلف
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4
2 - alpha الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 10:44
ça fait longtemps que les gens ont compris ces faits avec l'alignement des édifices avec les étoiles comme une sorte de carte des étoiles en miniature quand on revient aux mots numéro "namir" chiffre "code" déjà il faut enseigner aux petits pourquoi 1+1=2 et non pas 3 ou 4 par régression ou par tout autre méthodologie et là on entre dans les machines enigma turing ce qui a ouvert les portes aux ordinateurs avec les portes logiques NAND XOR NOT BUFFER AND .....et le système binaire et décimale et hexadécimale ensuite le deep learning pour l'autonomie dans la navigation ensuite toutes les disciplines ça se rejoignent et celui qui croit que telle discipline mieux qu'une autre il fait fausse route et c'est ça le but du cloisonnement du savoir comme une sorte de test pour les gens et le comble c'est que ce qu'ils doutaient au début ça se confirme après
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3 - omar الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 10:58
Bravo Maroc dima en avant bravo dima en haut
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0
4 - البعمراني الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 11:16
ان فؤاد العروي دراسته كانت علمية بحيث انه مهندس دولة. لكن غلبت عليه الملكة الادبية وأخدته بعيدا نتمنى له التوفيق
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