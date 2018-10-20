فيلم "عمّي" يمثل المغرب في مهرجان بالسويد

هسبريس من الرباط

بعد مشاركة الفيلم المغربي "عمي"، لمخرجه نسيم عباسي، في عدة مهرجانات دولية، اختير الفيلم من طرف "المهرجان الدولي للفيلم الكوميدي" بستوكهولم عاصمة السويد، من أجل المشاركة في التظاهرة عبر عرضه يوم غد السبت بسينما "بيوغراف إسكنديا".

وذكر بلاغ، توصلت به هسبريس، أن "الممثلة عالية تقوم بدور البطولة في فيلم "عمّي"، ويشاركها في البطولة الفنان عبد الرحيم التونسي (عبد الرؤوف)، ونخبة من الكوميديين المغاربة، أمثال محمد الخياري، وعزيز داداس، ومنال الصديقي، وسعاد العلوي، وعبد الرحيم الغزواني، ونور الدين بكر، وعبد الله شيشة، وزهور السليماني الملقبة بـ"فليفلة"، والثنائي قشبال وزروال".

ويحكي الفيلم، حسب البلاغ ذاته، "قصة عالية الممثلة التي تعيش في الرباط مع زميلتيها، وتحاول أن تشق طريقها في مجال السينما، وتأمل في أن تصبح ممثلة مشهورة؛ وفي يوم من الأيام يزورها عمها الذي لم تره منذ فترة طويلة ويقيم عندها، فيصبح التعايش بين رفيقات الغرفة الثلاث والعم أكثر صعوبة يوماً بعد يوم، حيث تكشف حكاية عالية الكثير من خفايا عالم الإنتاج السينمائي".

وأشار البلاغ إلى أن "الفيلم عُرض خلال الدورة 16 للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش، في أول عرض عالمي له، واختير من قبل عدة مهرجانات دولية للاشتراك في مسابقاتها الرسمية، بما في ذلك مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في مصر، ومهرجان Cape Town السينمائي الدولي في جنوب أفريقيا، ومهرجانLondon Eye السينمائي الدولي بلندن، ومهرجانArabian Sights الذي عقد في واشنطن، وشارك أخيرا في عروض "ليالي الفيلم العربي" بعمان في الأردن".

ويعد فيلم "عمي"، يضيف البلاغ، "فرصة طالما انتظرها الجمهور لمشاهدة الشريط السينمائي الثاني للمخرج نسيم عباسي، الذي أبدع في فيلمه الأول "ماجد"، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك به في أزيد من 30 مهرجانا دوليا"، مشيرا إلى أن "نسيم عباسي درس في معهد السينما بالمملكة المتحدة، وأقام بلندن مدة خمس عشرة سنة قبل العودة إلى المغرب سنة 2006".