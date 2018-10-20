24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:1716:2218:5220:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لوحات عبد الوهاب الدكالي تُؤثث رواق باب الرواح بالعاصمة الرباط (5.00)

  2. قتيلتان وجرحى في حادث سير بجماعة الحوازة (5.00)

  3. ربيعي يستعد لحسم سابع نزالاته الاحترافية بمارسيليا (5.00)

  4. هكذا عاش اليهود في اندماج وتساكن مع المسلمين بالقصر الكبير (5.00)

  5. تقرير أمريكي يُوصي الرئيس ترامب: المغرب مفتاح النجاح في إفريقيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | مركز محمد السادس ينفتح على النخبة في الشيلي‎

مركز محمد السادس ينفتح على النخبة في الشيلي‎

مركز محمد السادس ينفتح على النخبة في الشيلي‎
هسبريس من الشيلي
السبت 20 أكتوبر 2018 - 19:10

على هامش الأيام الثقافية المغربية بالشيلي، تمت برمجة سلسلة من المحاضرات للتعريف بمركز محمد السادس لحوار الحضارات، يلقيها عبد الله بيضود، مستشار ديبلوماسي بديوان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجموعة من الجامعات الشيلية بمدن مختلفة.

وتهدف المحاضرات تضمين خطاب المركز المغربي المفعم بقيم التعايش بين الحضارات والأديان مفاهيم عملية للحوار بين الحضارات تنبذ العنف والتطرف، وتشجع التبادل الثقافي وتجويد البحث وإرساء سبل التثاقف الإيجابي.

وأكد بيضود أن المركز، حينما يطرق باب الجامعات في بلد معروف بتشبثه بمجال الثقافة ومشهود له باحتضان أحسن جامعات أمريكا اللاتينية، ينفتح على النخبة وروافد المستقبل لتفعيل برنامج شراكة متميز حتى يصبح كما أراد له ملك البلاد منارة لإشعاع فكر السلم والسلام وأداة لتفعيل حوار حقيقي بين كل الحضارات دون أي إقصاء أو تبخيس، وأيضا نافذة على مغرب اليوم وتراثه الحضاري المتميز وتاريخه العريق.

المركز أرسى دعائمه بالشيلي الملك محمد السادس، يقول المحاضر، "في خطوة ذات بعد وحس استراتيجي متميز بالنظر إلى تواتر تيارات فكرية تكرس نظرية صراع الحضارات وتحاول مأسسة نظام جديد ينكر إلى حد بعيد إسهام الحضارات الأخرى في نهضة الحضارة الحديثة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.