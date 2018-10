تلميذ مغربي يحّل ثانيا في مسابقة دولية للإنجليزية

صالح الخزاعي

مثّل التلميذ محمد المُحسن المغرب في المسابقة الدولية للإنجليزية KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS، المعروفة اختصارا بـKGL، والمقامة بمدينة بركامو بإيطاليا، وتمكّن من احتلال الرتبة الثانية خلف ممثل بلغاريا.

ويأتي تتويج المُحسن في المسابقة الدولية بعدما تمكّن خلال مرحلة الإقصائيات من احتلال الرتبة الأولى على الصعيد الوطني، إثر حصوله على معدل 100 على 100 في التواصل الكتابي والشفوي، و20 على 20 في اختبار التعبير الكتابي، من أجل تمثيل المغرب في مسابقة تعنى بالتواصل باللغة الإنجليزية في صفوف تلاميذ البلدان التي تدرّس فيها الإنجليزية كلغة أجنبية.

يُشار إلى أن KGL مسابقة سنوية تُنظم من طرف International Testing Authority، و Institute for the Development of Educational Assessment ، وهما هيئتان دوليتان غير حكوميتين، تعنيان بالتقييم في مجال التربية والتعليم، ومقراهما بالعاصمة الإيرلندية دبلن.

وفي تعليقه على تتويج ابنه في المسابقة، أشار عبد العالي المحسن إلى أنه فخور بـ"هذا الإنجاز الذي جاء ثمرة لمجهود محمد الشخصي، حيث طور تعلمه للغة الإنجليزية بمجهود ذاتي، مستعينا في ذلك بشغفه بالقراءة واستثماره الجيد للموارد الرقمية المتوفرة على شبكة الإنترنيت".

وعن دوره كأب في ما بلغه ابنه، أكّد عبد العالي على أنه اكتفى بتوجيهه وتأطير توظيفه للإنترنت، معربا عن شكره لجميع الأساتذة والإداريين بالمؤسسة التعليمية التي يدرس بها محمد. ودعا "الشباب المغربي إلى إبراز مواهبه وطاقاته في الدراسة، خاصة إذا تلقى العناية والدعم والتشجيع والاهتمام".