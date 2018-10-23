مشارف يضع بونيت بين تشابكات الدولة والمسرح

هسبريس من الرباط

سيكون متابعو البرنامج الثقافي "مشارف"، الذي تبثه القناة الأولى المغربية، على موعد مع حلقة جديدة، تحاول الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتداخلة المتعلقة بالمسرح والدولة، من خلال استضافة الدكتور عز الدين بونيت، الكاتب والمخرج والأكاديمي، المدير الجهوي السابق لوزارة الثقافة بأكادير.

ويوجّه ياسين عدنان، الذي يسهر على إعداد وتقديم البرنامج الثقافي، مجموعة من الأسئلة على ضيفه؛ من قبيل: "ما الدولة إذا لم تكن هي القانون والتنظيم والإدارة والتدبير والمحاسبة؟ وما المسرح إذا لم يكن هو الرغبات والأحلام والمخاوف والمكبوتات معبَّرًا عنها من خلال مصائر أفراد يواجهون القوى التي تمثلها الدولة؟".

لكن، بالمقابل، يتساءل عدنان، ألا علاقة هناك بين المسرح والدولة؟ فيم تحتاج الدولة المسرح؟ وفيم يحتاج المسرح الدولة؟ ألا يجب أن ينطلق تفكير الدولة في المسرح من اعتباره أساسيًّا للمدرسة، للتعليم، للغة، وللهوية الوطنية؟ وإلا، لماذا كانت التّماسّات الأولى بين الدولة والمسرح في بلادنا رقابية محضة؟ وكيف أسهم افتتاح المعهد العالي للمسرح في تدشين علاقة جديدة بينهما؟ هل يريد المسرحيون دولة داعمة، دولة منتجة، أم دولة زبونًا؟ وكيف يمكننا التمييز بين هذه الأدوار الثلاثة؟".

هي أسئلة وغيرُها يطرحها عدنان في هذه الحلقة من "مشارف" مساء الأربعاء 24 أكتوبر، في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا على شاشة "الأولى".