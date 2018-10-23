المهرجانات السينمائية في المغرب .. منظمون عجزة ومواعيد مُجهضة

بلال مرميد

لو كان هناك قليل من منطق..

لكنت الآن قد تلقيت وعدا من منظمي مهرجان مراكش السينمائي الدولي بتيسير عبور "روبير دو نيرو" من الـ"إف .ب .إم"، لأنه الموعد الأول في هذا التخصص في البلد.

في العام ألفين وأحد عشر، حين ترأس الرجل لجنة تحكيم مهرجان "كان" العالمي، لم يكن بالإمكان أن يتصور الفرنسيون حضوره دون أن يعبر من بعض بلاطوهات البرامج المتخصصة. هي أنجع طريقة لتعريف المتتبع المحلي والعربي بأن كبيرا يعبر من مهرجاننا الذي نريده كبيرا بنا قبل أن يكون كبيرا بزوارنا.

هو مهرجاننا نحن، وهو الموعد السينمائي الذي كبر معنا ونتمنى أن يستعيد عافيته ويحتل المكانة التي يستحق. سيحضر "روبير دو نيرو"، وستحضر "أنييس ڤاردا" و"روبين رايت" وآخرون. هؤلاء يجب أن يقدموا للمشاهد والمتتبع المغربي والأجنبي، والأمر يرتب له المنظمون بشكل قبلي من خلال التنسيق مع المكلفين بأعمالهم.

في مراكش، كنت دائما أستغرب جوابا أتلقاه في كثير من المرات، ومفاده بأن ضيفا من ضيوف المهرجان يرفض إجراء حوار مطول مع واحد من إعلاميي البلد الذي يستقبله.. هو أمر يجب أن يتم تداركه بدءا من هذه النسخة. وحقا لو كان هناك كثير من المنطق ما كنت أصلا سأحتاج إلى شطر أول هذا الركن لأشرح أن السادة المنظمين هم من يجب أن يقترحوا علينا مرور "روبير دو نيرو" من الـ"إف .ب. إم" وليس العكس.

لا أتهافت أو أتسابق مثل كثيرين لإعلان أسماء ضيوف مراكش، بل دورنا أن نقدم الضيوف الكبار للمغاربة من خلال نقاش سينمائي مهني لن يماري اثنان بأن الـ"إف. ب. إم" هو ملعبه الرئيسي حاليا. أتمنى ألا يتم مستقبلا تسريب معلومات خاصة بالدورة المقبلة بطريقة غير مهنية، لأن الأمر يسيء إلى المهرجان، وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته، وأعبر..

لو كان هناك قليل من منطق،

لتساءل الكل عن الهدف من استمرار تنظيم مهرجانات أخرى لم تسهم في إنشاء قاعات سينمائية بالبلدات التي تحتضنها. الأمثلة كثيرة، وآخرها مهرجان الناظور الذي عبرت منه في دورة العام الماضي، وعاينت أموره عن قرب. جميل أن تحتضن مدن مثل الناظور مهرجانا سينمائيا، وغريب أن تخصص ميزانية تقارب المليون درهم لوضع وتركيب قاعة استثنائية ينتهي عمرها بانتهاء كل دورة.

الرقم حصلت عليه من مدير الموعد، وله مني التحية على تواصله، لكن المهرجان الذي لا يستثمر في قاعة سينمائية تشتغل طيلة العام موته أفضل من حياته، وزواله أهم من بقائه.

ما يقارب المليون درهم من أجل إنشاء قاعة تندثر بانتهاء كل دورة، علما أن إنشاء قاعة دائمة يستفيد منها العباد لا يتطلب الكثير ما عدا إذا كانت النية أصلا هي استغلال الاستثناء لتحقيق أغراض لا علاقة لها بالسينما. القاعة الاستثنائية المكلفة، والضيوف والتكريمات والجوائز الرمزية، لا تصنع موعدا سينمائيا..وسأعود للموضوع لاحقا بكثير من التفصيل.

مهرجانات هنا وهناك، يستخلص أصحابها مال الدعم من هنا ومن هناك، وفي كل مرة يهدد أصحابها بالتوقف عن التنظيم بسبب شح الإمكانات وقصر ذات اليد. تمر الشهور، وتجدهم يلهثون وراء التنظيم مجددا، والأخطاء نفسها تتكرر، والوجوه نفسها تتهافت لتحضر، حتى وإن كانت ظروف العرض تثير ضحكا مثل البكاء. من اللازم أن يكون هناك تدخل من العقلاء لفرض التغيير. المواصلة بهذه الكيفية فيها كثير من الإساءة إلى السينما وعشاق السينما، وأعبر..

لو كان هناك قليل من المنطق،

لما ابتلينا بالوجوه نفسها التي تنط من تطوان إلى أكادير لتعبر من سلا وغيرها من مدن تحتضن مهرجانات عملتها دعوة بعض من الأجانب، في مقابل حصول المنظمين على دعوات مماثلة من أجل الاستجمام والراحة في بقية أشهر السنة. وضع بئيس صار يحفز على المناداة بوأد كل المواعيد التي تخدم مصلحة أفراد لتبقى السينما الغائب الأكبر على الدوام.

عندنا فقط تعثر على أغلبية المنظمين من العجزة، وعندنا فقط تعثر على شبان يشتغلون لفائدة عجزة التنظيم. مواعيد يقتات منها أشخاص معينون، ولذلك وجهت الدعوة إلى وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج ليحضر إلى الـ"إف. ب. إم" للحديث عن كل هذه التفاصيل. لجان الدعم بينا مرارا وبالملموس أنها تضم كثيرا من أعضاء بينهم وبين الميدان قليل من خير وكثير من شبهات.

منذ بدايات هذا الركن، سعيت ولازلت أسعى فقط إلى قليل من الفعالية، أما الطيبوبة لوحدها فلا حاجة لنا بها في هذا الركن. وأعبر متمنيا بأن تكون رسائل اليوم واضحة للجميع. مثل كثيرين منكم، أريد فقط قليلا من منطق.. هل هناك بينكم من لازال يؤمن بالمنطق؟.