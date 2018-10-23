فاعلون يناقشون دور الإعلام الثقافي في المغرب

هسبريس - وائل بورشاشن

قال فؤاد سويبة، روائي وسينمائي مغربي، إن تنمية المجتمع لن تتم إلا عن طريق الثقافة ودعمها عبر وسائل الإعلام لأن لها دورا أفقيا ينسحب على كل المجالات، وأضاف أن خصوصيات وتمثلات الإنسان لا ينبغي أن تدفعه إلى الانكماش لأن ثقافة الإنسان تتطور يوميا وفي كل لحظات الحياة.

ودعا سويبة، في ندوة نظمت بالمعرض الجهوي للكتاب بالرباط، إلى تجاوز الانكماش والانغلاق لأنه لا طائل من ورائهما، موضّحا أن الهوية الثقافية لا يمكن تناولها إلا بشكل منفتح حتى تكون "الثقافة" حصنا يمنع المثقّف من التبعية والتأثّر السلبي بالفاعل السياسي والاقتصادي، وحتى يتمكّن المبدع من زرع الروح في المادّة ليتمكّن المجتمع من التقدم، لأن دور الفن والإبداع ليس التواصل بل المقاومة، بتعبير جيل دولوز، الفيلسوف الفرنسي.

وأشار المتحدث إلى سعة الهوة التي تُفرِّق بين دول الجنوب والغرب في مجال اقتصاد الإعلام لكونه صناعة تُدرّ أموالا طائلة؛ ما يمكنّه من أن يكون سلطة رابعة حقيقية لا مجرّد بوق. وعدد بهذا الخصوص نماذج إعلامية ثقافية مغربية من قبيل "دعوة الحق" التي كانت تقدّم الرؤية الدينية لمؤسّسات الدولة، ومجلة اتحاد كتّاب المغرب، ومجلة "أقلام" التي تموقعت في خندق إيديولوجي معارض، و"Souffles" و"أنفاس"، و"لام ألف" التي احتضنت العديد من المثقفين.

من جهتها، ذَكَرَت عزيزة يحضي، رئيسة رابطة كاتبات المغرب، أن الفاعلين الثقافيين لا ينبغي أن يكتفوا بالتنشيط والاستهلاك، بل يجب أن تكون لهم قوة اقتراحية، وإنتاجات، ومساهمات، بما في ذلك الوساطة الثقافية التي يتداخل فيها الإعلامي والثقافي.

وانتقدت يحضي افتقار المملكة إلى التسويق الثقافي، وغياب الاهتمام على المستويين "الرسمي والجهوي" بفتح آليات للوساطة الثقافية وخلق المقاولة الثقافية، لأنه "إذا كان المثقف فقيرا وليس له مردود من الثقافة، فستظل هذه الأخيرة فقيرة".

وتساءلت المتحدثة عن سبب عدم تخصيص مراكز الاستثمار "خانة" تدعم من خلالها المشاريع الثقافية حتى تستطيع الانتقال إلى مرحلة الصناعة الإعلامية والثقافية، التي سيمكن معها الارتقاء بالخطاب، وتطوير الوساطة التي ستُدعّم القدرة على الدفاع والترافع على المكتسبات والخصوصيات.

بدورها، ركّزت أمينة سحاقي، شاعرة وروائية، على دور الإعلام في التثقيف، مذكّرة بأن البرامج الثقافية في القنوات والإذاعات المغربية نادرة مقارنة ببرامج المنوعات والبرامج الفنية التي تجلب نسب مشاهدة مرتفعة.

كما بيّنت سحاقي أن الصحافة الورقية التي لعبت دورا تثقيفيا في المرحلة الممتدّة من ستينات إلى حدود ثمانينات القرن الماضي، أضحت الآن لا تعطي إلا مكانا محدودا للثقافة، بدل أن تتبوّأ فيها "الثقافة" مكانا اعتباريا.