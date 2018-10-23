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كُتّاب وآراء
مبارك وساط يفوز بجائزة سركون بولص للشعر
أعلنت لجنة جائزة سركون بولص للشعر وترجمته منح جائزة دورتها الأولى لمبارك وساط، الشاعر والمترجم المغربي، عن مجمل ترجماته وأعماله الشعرية، خصوصا ديوانه الشعري "عيون طالما سافرت" الصادر عن بيت الشعر بالمغرب.
ورأت اللجنة أن مبارك وساط قد "امتاز بشحن قصيدته بطاقة تخييلية وبلاغية لافتة من عناصر مختبئة في مشهد واقعي تبدو مكتملة في ظاهرها اليومي، لكنها عصية على الاكتمال في جوهرها الغائب، وسعيه إلى إدماج العالم الواقعي بعالم المخيِّلة"، وزادت أن وساط "يعتمد في كتابته الشعرية قاموسا معاصرا، يمتح من التراث أحيانا، ومن منجزات الحداثة الشعرية في أحيان أخرى، دون أن يتعارضا أو ينقض أحدهما الآخر".
وأثنت لجنة جائزة سركون بولص على ترجمات مبارك وساط الأصيلة السَّلِسَةِ لُغَتُهَا لأعمال شعرية ونثرية، كما خصّت بالذِّكر ديوانه "عيون طالما سافرت" الذي "يدأب فيه على تحويل الحياة اليومية بوصفها نثراً إلى شعر ينتمي للزمن دون أن يسقط في النثرية، ويصل إلى الإمساك بفكرة قصيدته دون أن يسقط في الذهنية، وبناء نصه الذي يربطه خيط غير مرئي يُصيِّر النّثرَ قصيدة عبر تماسك اللغة وطيفية الصورة وصفاء الفكرة ونموها".
تجدر الإشارة إلى أن من بين أعمال الشاعر والمترجم المغربي الفائز بجائزة سركون بولص للشعر وترجمته ديوان "رجل يبتسم للعصافير" الذي صدر في سنة 2011، وترجمة رواية فرانز كافكا المعنونة بـ"التحول"، وترجمة كتاب أندري بريتون "نادجا".
وستُمنح هذه الجائزة لِمبارك وساط في معرض الدار البيضاء للكتاب في السنة المقبلة 2019، من قبل منشورات الجمل، التي أعطت انطلاقة الجائزة من العاصمة اللبنانية بيروت، في الذكرى العاشرة لرحيل سركون بولص، الشاعر العراقي.