24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:17
|16:19
|18:48
|20:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أخنوش يعلب ورقة الأمازيغية
- ليو ميسي يبدأ خطته العلاجية للتعافي من الكسر
- "المستشارين" يستكمل هياكله في جلسة عمومية
- اتهام رجل وزوجته في ألمانيا بقتل والديه وإخفاء جثتيهما في حائط المرآب
- "عصابة" من القرود "المارقة" تقتل رجلاً رجماً بالحجارة
"العبودية والتماطل" يدفَعان أساتذة التعاقد إلى ترْكِ مدارس المملكة (5.00)
- فيديو يصدم المغاربة .. شابان يصوّران تفاصيل تعريض فتاة للاغتصاب - (99)
- الخليج يُدعم المغرب مالياً .. الحكومة تتوقع ملياري درهم في 2019 - (96)
- مفاجآت قضية خاشقجي .. "شبيه" يتقمص شخصيته للتمويه الأمني - (69)
- يتيم يرمي بكرة الزيادة في الأجور إلى ملعب "الباطرونا" والنقابات - (63)
- طارق رمضان يعترف أمام المحكمة بإقامة علاقات جنسية رضائية - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شراكة تجمع "لامونيدا" بمركز محمد السادس
شهدت العاصمة الشيلية سانتياغو، الإثنين، إطلاق برنامج شراكة بين مركز محمد السادس لحوار الحضارات والمركز الثقافي "لامونيدا".
الشراكة بين الجانبين تجاوزت إعلان النوايا الحسنة إلى الاتفاق حول برنامج عمل مشترك يضع فيه مركز "لامونيدا"، وهو من أكبر المراكز الثقافية في أمريكا الجنوبية، جميع إمكاناته البنيوية والتواصلية لإنجاح المبادرات التي يقترحها الجانبان في إطار تحقيق الأهداف المسطرة.
الاجتماع حضره عن الجانب المغربي، عبد الله بيضود، مستشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مرفوقا بوفد من سفارة المملكة المغربية بسانتياغو وبمدير مركز محمد السادس لحوار الحضارات.
وقد ركز الدبلوماسي المغربي على أهمية العمل المشترك والتعاون البناء لإنجاز مشاريع حقيقية ذات قيمة في المجال، مع العمل على إشراك مختلف الفاعلين، بمن فيهم المؤسساتيون والأكاديميون ومراكز البحوث وحتى الجمعيات ذات الاهتمام المشترك.