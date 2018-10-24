انطلاق الدورة الرابعة لمسابقة "تحدي القراءة العربي"

هسبريس - و.م.ع

تم أمس الثلاثاء بالرباط، إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة "تحدي القراءة العربي 2018 - 2019" على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة تحت شعار "نقرأ لنرتقي: من أجل ترسيخ مدرسة المواطنة".

وتشكل المسابقة، التي تنظمها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشراكة مع "شبكة القراءة بالمغرب"، مناسبة لتقريب التلاميذ من الكتاب والرواية وتشجيعهم على القراءة بشكل أكبر.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، محمد أضرضور، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن هدف تنظيم المسابقة يتمثل في الاحتفاء بالتلاميذ الذين استكملوا قراءة أكبر عدد من الكتب خلال سنة 2018 على مستوى كل أكاديمية جهوية.

وبعد أن أشاد بعدد التلاميذ المشاركين في المسابقة، البالغ عددهم 82 ألف و773 من التلاميذ ينتمون ل740 مؤسسة تعليمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أعرب عن الاعتزاز لكون 12 ألفا و674 من التلاميذ استكملوا قراءة 50 كتاب.

من جهتها، اعتبرت ممثلة لجنة انتقاء أفضل القراء، المفتشة بوزارة التربية الوطنية، نجية مختاري، أن الهدف من تنظيم المسابقة يتمثل في تشجيع القراءة في الوسط المدرسي، وحث التلاميذ على مزيد من القراءة من أجل تحسين تركيزهم، وتطوير ذاكرتهم ومستوى التعبير لديهم كتابيا وشفويا.