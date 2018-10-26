فرقة "فضاء تافوكت" تعرض مسرحية "أفرزيز"

هسبريس من الرباط

تعرض "فرقة فضاء تافوكت للإبداع، خلال الأيام الممتدة من 6 إلى 9 نونبر المقبل، مسرحية "أفرزيز" بكل من المركب الثقافي عين الشق والمركب الثقافي مولاي رشيد والمركب الثقافي سيدي معروف والمركب الثقافي كمال الزبدي بمدينة الدار البيضاء.

وتأتي هذه العروض، وفق بلاغ صادر عن الفرقة سلفة الذكر، في إطار تسطير برنامج توطين فضاء تافوكت للإبداع للموسم الثاني بالمركز الثقافي عين حرودة / زناتة المحمدية - الدار البيضاء.

وعن هذا العمل المسرحي، يقول المخرج بوسرحان الزيتوني: "تأتي مسرحية أفرزيز ضمن سياق تجربة التعاون مع المسرح المغربي الناطق بالأمازيغية والذي يسعى إلى الانفتاح على المسرحيين المغاربة بعيدا عن عوائق اللغة وإيمانا بالمشترك الوجداني التاريخي والحضاري".

وتحكي المسرحية، وفق الوثيقة المذكورة، "عن حنظلة الذي يقبض عليه ذات ليلة دون أن يعرف تهمته، ويزج به في السجن، ليظل فيه ستة أشهر دون جريرة، حيث يجب عليه أن يدفع كل ما اذخره رشوة لسجانيه كي يسمحوا له بالخروج من السجن، فيعود إلى زوجته ليجدها قد حوّلت بيته إلى ماخور، وتطرده من البيت مدعية عدم تفهمها لسر غيابه، بل ومتهمة إياه بالخيانة".

من جهته، قال خالد بويشو، مدير مشروع التوطين المسرحي لفضاء تافوكت للإبداع، إن "الفرقة عادت إلى برمجة جملة عروض لمسرحية أفرزيز بمدينة الدار البيضاء بتعاون مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة الدار البيضاء – سطات، بعد تقديم جملة من العروض للمسرحية بمدينة الدار البيضاء بمسارح مختلفة وكذلك التوجه إلى جنوب المغرب في جولات، شملت مدينة تيزنيت بالمركز الثقافي محمد خير الدين، وعاصمة سوس أكادير بالمركز الثقافي آيت ملول، ومراكش بالمركز الثقافي سيدي رحال خلال شهر أكتوبر 2018".