ناريمان ماري .. مخرجة جزائرية تدغدغ أوهام الحالمين بالثورة

محمد بنعزيز

هذا فيلم عرض في مهرجانات دولية كثيرة؛ منها لوكارنو ولندن وروتردام. إذن، فهو يعد بفرجة سينمائية مدهشة. وقد بدأ بأربع دقائق لتأمل قطة وكلب وشجرة، وأربع دقائق لوضع صحون على طاولة، وأربع دقائق لتأمل بطة، وأربع دقائق للاستماع لأغنية قديمة ثم أغنية جديدة، أربع دقائق لتأمل النار... ناس يقفون ويتحدثون وينامون امام الكاميرا، استجوابات من أربع دقائق وأكثر دون مونتاج مع ترجمة فورية مرتجلة يصحح فيها المتحدث للمترجم.

بما أن فيلم Le Fort des fous 2017 للجزائرية ناريمان ماري قد عرض في مهرجانات كبيرة إعلاميا؛ فهو يعطي فكرة واضحة عن اهتمام أعضاء لجان الاختيار. مشكوك أن يعرض في قاعة سينما خارج المهرجانات، ويبقى المتفرجون حتى النهاية. واضح أن هذا نموذج لما يسمى سينما المخرج المؤلف الذي يدغدغ نفسه.

لا بد من شرب عقار ضد الملل للاستمرار في المشاهدة لمدة 140 دقيقة. أشاهد بصبر في انتظار أن أتأثر أو أتعلم، أصبر لأن مشاهدة أفلام جد متنوعة تساعد الناقد على الاحتفاظ بعين ملاحظة يقظة تقارن باستمرار.

لتجنب كل إسقاط قبلي في تلقي الفيلم تم تحديد سؤال المشاهدة هكذا: ما هذا؟ ما هو منطق تلك الدغدغة؟

إنه فيلم وثائقي تخييلي. مزيج من التخييل والتوثيق، التخييل هو سرد وهذا غير موجود. التوثيق هو تصوير أشخاص في بيئتهم المعيشية الواقعية وهذا غير موجود. فيلم متخيل وهو لا يسرد، وثائقي وكله تمثيل. وثائقي ولا يجيب عن الأسئلة الخمسة: أين متى من كيف ولماذا؟

فبينما يتحدث السينوبسيس عن مخيم في الصحراء الجزائرية يرن هاتف ذكي... يبدو أن الفيلم يعرض قرنا ونصف قرن من الزمن، عام في دقيقة. يتحدث السينوبسيس عن بعثة علمية استعمارية فرنسية إلى شمال أفريقيا. على هذا الأساس فهذا فيلم وثائقي تاريخي – أنتروبولوجي.

ما موضوع الفيلم؟ وما منطق الدغدغة؟

تعرض المخرجة مشاهد تدريب جيش من الدراويش يبدو أنه يقيم في داخلية ثانوية. أشخاص متشابهون، صامتون... جيش دراويش قليل العدد يتدرب في جو طيب وودي وبيئة غير صحراوية، أشخاص يتبعهم شخص يحمل آلة تصوير قديمة بما يوحي بالتشابه مع فيلم دزيكا زيرتوف "الرجل بالكاميرا" L'Homme à la caméra.

جرى تصوير أغلب الفيلم في فضاء مغلق لتقليل التكاليف، جرى استسهال التصوير، وكانت النتيجة صور فقيرة أنثروبولوجيا، صور لا تخبر... صور تتزامن مع تكرار خطابات سياسية طويلة عن الاستعمار والإنسان الإفريقي. وما العلاقة؟

تتكرر المشاهد نفسها دون أن تضيف شيئا، جمل بصرية غير مفيدة، يزعم السينوبسيس والمكان بمحاولة للبحث عن المدينة الفاضلة خارج حضارة الرجل الأبيض الغربي كما في فيلم The lost city of Z لجيمس غراي؛ لكن هذا الأخير كان ملتزما بقوانين التلقي وقوانين السرد، ولم يحاول اختراعها. فهي معروفة راسخة. ومن يريد أن يكسرها يجب أن يتمكن منها.

يفترض أن كسر المنظور الخطي متولد من انكسار الوعي المصقول... حتى بمنطق السريالية يبدو الفيلم فقير بصريا.. ومع ذلك تشجع المهرجانات هذا النوع من الأفلام التي تتمرد على سرد قصة لها مقدمة وعقدة ونهاية سعيدة، ويوهم هذا التشجيع بعض المخرجين بأنهم اخترعوا السينما مجددا.

يبدو أن فكرة الفيلم واضحة في السينوبسيس أكثر مما هي واضحة في الفيلم نفسه، خاصة لمن قرأ كتاب "الثقافة والأمبريالية" لإدوارد سعيد وكتاب "التعرف على المغرب" لشارل دو فوكو وهو الراهب والرحالة والضابط في الجيش الفرنسي الذي زار المغرب والجزائر ومات في صحرائها سنة 1916. وقد وفرت كتابات دو فوكو معرفة ميدانية لإدارة الاستعمار الفرنسي وللمستوطنين الفرنسيين الباحثين عن الثروة.

في النصف الثاني من الفيلم، تبدد مفعول العقار المضاد للملل، فعادت الأسئلة: من يصنع عملا فنيا تشغله ثلاثة أسئلة هي: ماذا يفعل؟ لماذا يفعله؟ لمن يفعله؟ حسب كتاب "معنى الفن" ص 161 لهربرت ريد وهو يضيف: "الفن نشاط إنساني يتكون من أن يحاول واحد من الناس أن ينقل بوعي، مستخدما إشارات خارجية معينة، يحاول أن ينقل إحساسات معينة، عاشها هو، ثم يتأثر الآخرون بهذه الإحساسات ويعيشونها همأايضا". لا يبدو لي هذا في الفيلم، وهذا يجعل تلقي فيلم ناريمان ماري في أزمة.

لتجاوز الأزمة، مرّرت الصور على كل أجهزة التلقي التي عرفتها فاكتشفت، وكانت تلك جائزة الصبر أن الفيلم يريد اختراع السينما من جديد بلا سرد وبصور فقيرة. يحتاج التفلسف بالكاميرا ثقافة عميقة ووجهة نظر متفردة وذاكرة سينمائية لكي لا تكون الصور فقيرة.

سبب اهتمام المهرجانات بالفيلم؟ يدغدغ أوهام الحالمين بالثورة جنوب وشرق المتوسط. ينتهي الفيلم بزعم أن الحل العقلاني للأزمة هو ثورة الشعب. وهذا هم من لا يعرفون الشعب حتى.

نتيجة لهذا الوهم والتشجيع الذي تلقاه مثل هذه الأفلام، فإنه بقدر ما تبالغ سينما الجمهور في السطحية والتنميط والتهريج لاستضحاك الزبناء فإن سينما المؤلف بالمقابل تغرق في غرائبيتها الفارغة والبعيدة عن منطق التلقي.