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كُتّاب وآراء
المغنية الشهيرة "سينيد أوكونور" تعتنق الإسلام
أعلنت المغنية العالمية الشهيرة، الإيرلندية سينيد أوكونور، مساء الخميس، اعتناقها الدين الإسلامي وتغيير اسمها إلى "شهداء دافيد".
وبحسب صحيفة "إيريش بوست" الإيرلندية، فإن أوكونور أعلنت عبر حسابها على تويتر، تخليها عن المسيحية الكاثوليكية، واعتناقها الإسلام.
وقالت أوكونور في منشورها: "أفخر باعتناقي الإسلام.. هذه النتيجة الطبيعية التي يمكن أن يتوصل إليها أي عالم بالأمور الدينية.. جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام الذي يجعل جميع الكتب المقدسة الأخرى غير ضرورية".
وأكدت المغنية البالغة من العمر 51 عاما، أنها ستغيّر اسمها عقب اعتناقها الإسلام إلى "شهداء دافيد"، ونشرت عبر حسابها الجديد الذي افتتحته باسمها الجديد "Shuhada Davitt" صورة لها وهي ترتدي الحجاب.
ووضعت "أوكونور" على مكان صورتها الشخصية في حسابها عبارة "فقط إفعل" ( Just Do It) التي تستخدمها شركة ملابس رياضية أمريكية شهيرة وفوقها عبارة "ارتدي الحجاب" (Wear Hicab).
ونشرت "أوكونور" صورتها مع الحجاب مرفقة بعبارة "سعيدة"، كما نشرت فيديو وهي تردد فيه الأذان.
تجدر الإشارة أن "أوكونور"، كانت قد اعتنقت الكاثوليكية المسيحية في تسعينيات القرن الماضي وغيرت اسمها إلى مجدة دافيد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
اللهم تبتها على الإسلام
صدق الله العظيم
وأرجو من كل من قرأ تعليقي إن وصله بعدم تشغيل أغانيها أو نشرها ونسأل الله لها ولنا الثبات حتى الممات
انك الم تهدي من احببت ولكن الله يهدي من ياشاء .الله اكبر الله اكبر
وصدق الله العضيم
الله يهدينا ويسمح لنا ،كم من بشر محسوبون على
دين ما ،أبا عن جد ، ويرتكبون ما لا يفعله الملحدون
هنيئا لك ونرجو الله العلي القدير ان يسدد خطاك على طريق الإيمان والإخلاص والإحسان أن شاء الله
هذي امة الإسلام تجتذب في كل وقت وحين اناسا اكرمهم الله بالاسلام نرجو لهم التوفيق والصلاح امين يارب العالمين