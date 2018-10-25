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الرئيسية | فن وثقافة | المغنية الشهيرة "سينيد أوكونور" تعتنق الإسلام

المغنية الشهيرة "سينيد أوكونور" تعتنق الإسلام

المغنية الشهيرة "سينيد أوكونور" تعتنق الإسلام
هسبريس - متابعة
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:18

أعلنت المغنية العالمية الشهيرة، الإيرلندية سينيد أوكونور، مساء الخميس، اعتناقها الدين الإسلامي وتغيير اسمها إلى "شهداء دافيد".

وبحسب صحيفة "إيريش بوست" الإيرلندية، فإن أوكونور أعلنت عبر حسابها على تويتر، تخليها عن المسيحية الكاثوليكية، واعتناقها الإسلام.

وقالت أوكونور في منشورها: "أفخر باعتناقي الإسلام.. هذه النتيجة الطبيعية التي يمكن أن يتوصل إليها أي عالم بالأمور الدينية.. جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام الذي يجعل جميع الكتب المقدسة الأخرى غير ضرورية".

وأكدت المغنية البالغة من العمر 51 عاما، أنها ستغيّر اسمها عقب اعتناقها الإسلام إلى "شهداء دافيد"، ونشرت عبر حسابها الجديد الذي افتتحته باسمها الجديد "Shuhada Davitt" صورة لها وهي ترتدي الحجاب.

ووضعت "أوكونور" على مكان صورتها الشخصية في حسابها عبارة "فقط إفعل" ( Just Do It) التي تستخدمها شركة ملابس رياضية أمريكية شهيرة وفوقها عبارة "ارتدي الحجاب" (Wear Hicab).

ونشرت "أوكونور" صورتها مع الحجاب مرفقة بعبارة "سعيدة"، كما نشرت فيديو وهي تردد فيه الأذان.

تجدر الإشارة أن "أوكونور"، كانت قد اعتنقت الكاثوليكية المسيحية في تسعينيات القرن الماضي وغيرت اسمها إلى مجدة دافيد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - youssef maaseik الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:31
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
اللهم تبتها على الإسلام
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51
2 - الاسم الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:33
"و يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم"
صدق الله العظيم
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46
3 - khaald الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:34
اللهم احسن خاتمتنا. سعداتها باسلامها .الناس تذخل في الإسلام وفي دين الله افواجا. و شي ناس تايرتدو عن الدين ويعتنقون ديانات أخرى. نسوا وعد الله ومن ابتغى عن الإسلام دينا فلن يقبل منه
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45
4 - محمود الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:35
بسم الله الرحمان الرحيم إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ صدق الله العظيم
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33
5 - الحمد لله على نعمة الإسلام الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:35
الحمد لله لقد أعتقت رقبتها من النار
وأرجو من كل من قرأ تعليقي إن وصله بعدم تشغيل أغانيها أو نشرها ونسأل الله لها ولنا الثبات حتى الممات
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24
6 - mol chekara الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:36
سبحانك يا مقلب القلوب، تستبدل أقواما بأقوام، أنت المعز أنت المذل٠ أنت العزيز القوي، إنك على كل شيء قدير
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22
7 - Simo الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:36
المغني شخص عادي و بسيط ومحدود ثقافيا و علميا. من له القليل من الذكاء و الرغبة في البحث لوجد ان الديانات من ابلد و اغبى ماصنع الإنسان و انها مليئة بالخرافات و الاخطاء و الكراهية و التناقضات. الكون إعظم من يكون مخلوقا من طرف من قال 'الشهوب ترجم الشياطين التي تسترق السمع" و "اضربوهن و اهجروهن في المضاجع". العلم يجيب على كثير من الإسئلة الوجودية والباقى تجربة روحانية شخصية.
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-108
8 - bakali mohammad الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:37
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر
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20
9 - abdou الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:37
ا عتنقت الاسلام رغم ماقام به مسؤول سعودي مسلم باغتيال سعودي مسلم
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23
10 - مسلم مغربي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:39
ما شاء الله لا قوة الا بالله اسال الله ان يثبتنا واياها على دين الاسلام الحق وان نموت على ملة الاسلام والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على نعمة الاسلام
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14
11 - مغربي. الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:40
ما شاء الله.والله اكبر.ولله الحمد.
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22
12 - usa الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:42
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إله إلا الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رب العرش العظيم . أعود بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بسم ربك واستغفره إنه كان ثوابا. صدق الله العظيم
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21
13 - amin sidi الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:43
سلام.
انك الم تهدي من احببت ولكن الله يهدي من ياشاء .الله اكبر الله اكبر
وصدق الله العضيم
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15
14 - sss الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:46
الإنسان حر فيما يختاره ، وحسب قناعته وإيمانه .
الله يهدينا ويسمح لنا ،كم من بشر محسوبون على
دين ما ،أبا عن جد ، ويرتكبون ما لا يفعله الملحدون
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8
15 - حسين عمري الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:46
الصوت القوي لاكونور والحضور المتميز لها توجهتما باعتناق الاسلام . وكما قالت كل الطرق والابحاث تؤدي الى حقيقة الدين الخاتم الحق...نحن المسلمون بالفطرة والميلاد لانقدر قيمة الاسلام.. عكس من امضى حياته عابرا في سبيل البحث عز الحقيقة. عندما يقتنع ويعلن اسلامه بكون مزهوا...كيف لا وهو قدعثر على الدين الذي يجبب عن كل اسئلة الوجود..هنيئا لاكونور..اعتناق الاسلام مسيرة بحث توجت بنجاح...
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21
16 - omar الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:48
أهلا بك لقد اكرمك الله ومن عليك بنور في قلبك قادك إلى الإسلام
هنيئا لك ونرجو الله العلي القدير ان يسدد خطاك على طريق الإيمان والإخلاص والإحسان أن شاء الله
هذي امة الإسلام تجتذب في كل وقت وحين اناسا اكرمهم الله بالاسلام نرجو لهم التوفيق والصلاح امين يارب العالمين
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17 - علال الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:50
هؤلاء المسلمين الجدد عرفوا الاسلام قبل ان يعرفوا المسلمين. اللهم اعد البشرية جميعا للاسلام.
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16
18 - naciri الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:54
الله أكبر الحمد لله الذي أنقذها من النار أين انتم يا من تحاربون دين الله ويا من تريدون تغيير شرع الله ويا من باعوا دينهم للغرب فهاهم أبناء الغرب يدخلون الإسلام أفواجا وتخرجون منه أفواجا بعتم واشتروا ربح الشراء وخسر البيع قال الله تعالى(يريدون ليطفؤوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون)
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0
19 - ماجد واويزغت الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:56
سبحان مبدل الأحوال و أخيرا سوف تعيش حياة مطمئنة و سعيدة
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20 - abdrrahmane الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:56
لقد أحسنت حينما قالت جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام الذي يجعل الكتب المقدسة الأخرى غير ضرورية . فالإسلام هو دين الحق و هذا الذي يجب أن يعرفه المسلمون قبل المسيحيون و اليهود و جميع الديانات السماوية الموجودة فوق الأرض.
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21 - جبلي ابن الجبل الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:57
الله أكبر و الحمد لله على نعمة المسلمين .. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على الصهاينة الغاصبين
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22 - يوسف الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 00:00
الحمد لله على نعمه الاسلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله أيها الإخوة الكرام جزاكم الله خير الجزاء على هذا الخبر السار لاكن هنا أ ريد أن أطرح سؤالا على صحفيكم قلتم السيدة تابت إلى الله وتخلت عن كل ما يغضبه ودخلت في دينه الحنيف فلماذا تنشرون لها هذا المقطع الغنائي إذا؟ والسلام على أهل السلام
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23 - متتبع الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 00:01
لا اله إلا الله محمد رسول ألله والله اكبر. الحمد لله على نعمة الإسلام. هنيئا لك
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24 - احمد الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 00:07
الحمدالله ولا الاه إلا اللّٰه والله أكبر اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر
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25 - bensaid الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 00:18
اللهم بارك لها في دينها و دنياها. و اسعدها بالإسلام.
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26 - ولد حميدو الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 00:19
هم يعتنقون الإسلام عن قناعة اما نحن فالبعض يدخل لديانة أخرى من أجل الكواغط
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27 - منصف الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 00:21
بالعكس سيتضاعف عدد الاستماع إلى أغانيها .. اللهم تبتها
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