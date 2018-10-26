24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:12
|07:38
|13:16
|16:17
|18:45
|20:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل أضحت أعصابنا ملغومة؟!
- مبروكي يفحص رسائل خطيرة لتحذير الآباء "واشْ بَغي تْكونْ زْبّالْ"
- فيديوهات الجرائم في المغرب .. "شبكات التواصل" تحتضن العنف
- قافلة بآلاف المهاجرين تواصل الزحف نحو الولايات المتحدة الأمريكية
- نتنياهو يشيد بنمو علاقات إسرائيل مع دول عربية
فيديوهات الجرائم في المغرب .. "شبكات التواصل" تحتضن العنف (5.00)
قافلة بآلاف المهاجرين تواصل الزحف نحو الولايات المتحدة الأمريكية (5.00)
"الجن" يُثْري رقاة مغاربة .. أبو حفص: القرآن لا يعالج الأمراض (5.00)
- حكومة العُثماني تصدم المغاربة وتستمر بالساعة الإضافية طول السنة - (605)
- مجلس الحكومة يصادق على الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي - (529)
- بنعبد القادر: هذه خلفيات الحكومة وراء الإبقاء على التوقيت الصيفي - (374)
- مواعيد الدخول المدرسي والإداري تتغير بعد استمرار التوقيت الصيفي - (332)
- مغاربة يُشهرون سلاح المُقاطعة في وجه "ساعة العثماني الصيفية" - (218)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ورشة تجمع صناعا تقليديين مغاربة بنظرائهم الشيليين
على هامش أسبوع الصناعة التقليدية المغربية بالعاصمة سانتياغو بالشيلي، اجتمع مهنيون مغاربة بنظرائهم الشيليين، حيث كانت فرصة للتعريف بما يزخر به البلدان في المجال.
وكان اللقاء فرصة للمهنيين من أجل تبادل التجارب، والتنسيق من أجل التعاون في المستقبل، والبحث عن شراكات بين الصناع التقليديين في المغرب والشيلي.
عبد الله العدناني، المدير العام لدار الصانع، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن اللقاء فرصة لتبادل الخبرات في المجال، مشددا على أن ذلك يدخل في إطار التعاون القائم بين البلدين في عدة مجالات، مؤكدا أن الورشة التي احتضنها رواق المعرض المنظم بالعاصمة سانتياغو لن تكون الأخيرة، مؤكدا أن لقاءات أخرى ستنظم لتعزيز التعاون المشترك مع البلد اللاتيني وتبادل الخبرات.