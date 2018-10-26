ورشة تجمع صناعا تقليديين مغاربة بنظرائهم الشيليين‎

هسبريس من الشيلي

على هامش أسبوع الصناعة التقليدية المغربية بالعاصمة سانتياغو بالشيلي، اجتمع مهنيون مغاربة بنظرائهم الشيليين، حيث كانت فرصة للتعريف بما يزخر به البلدان في المجال.

وكان اللقاء فرصة للمهنيين من أجل تبادل التجارب، والتنسيق من أجل التعاون في المستقبل، والبحث عن شراكات بين الصناع التقليديين في المغرب والشيلي.

عبد الله العدناني، المدير العام لدار الصانع، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن اللقاء فرصة لتبادل الخبرات في المجال، مشددا على أن ذلك يدخل في إطار التعاون القائم بين البلدين في عدة مجالات، مؤكدا أن الورشة التي احتضنها رواق المعرض المنظم بالعاصمة سانتياغو لن تكون الأخيرة، مؤكدا أن لقاءات أخرى ستنظم لتعزيز التعاون المشترك مع البلد اللاتيني وتبادل الخبرات.