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كُتّاب وآراء
نبيلة معن تطرب جماهير مهرجان فني بالبحرين
أحيت الفنانة المغربية، نبيلة معن، بالمنامة عاصمة مملكة البحرين، حفلا فنيا في إطار فعاليات الدورة الـ 27 لمهرجان البحرين الدولي للموسيقى، التي تنظمها هيئة البحرين للثقافة والآثار من 18 إلى 27 أكتوبر.
وشنفت المطربة معن، مصحوبة بأمهر العازفين، مسامع الجمهور البحريني، الذي حضر بكثافة إلى هذه الأمسية الفنية، بأغان أرست من خلالها جسرا مميزا بين الموسيقى المغربية الأصيلة والطرب الأندلسي وفن الجاز، محلقة به في روافد الألحان العذبة العابرة للحدود، والتي لا تستقر إلا في قلوب العاشقين للفن الهادف والأصيل، والباحثين عن الكلمة الصادقة واللحن الشجي.
وقالت الفنانة نبيلة معن، في تصريح صحافي لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذا الحفل، إن حضور الجمهور البحريني بكثافة إلى هذه السهرة الفنية وتعلقه بهذا النوع من الموسيقى يعكس تزايد الاهتمام بهذا الفن الأصيل، مشيرة إلى أن هذا "اللقاء الفني جمع مختلف الأطياف والأعمار على لغة واحدة، هي لغة الفن التي يفهمها الجميع".
وأبرزت أن من بين المرامي الأساسية للمشاركة في مثل هذه المهرجانات التعريف بالتراث الموسيقي المغربي الغني، معربة عن سرورها بالمشاركة في هذه الأمسية الفنية بالبحرين، التي تربطها بالمغرب قواسم مشتركة كبيرة.
وأشارت الفنانة المغربية إلى أنها خلال هذه السهرة الفنية اكتشفت أن الجمهور البحريني يتماهى بشكل كبير مع الموسيقى المغربية الممزوجة بإيقاعات من الفن الأندلسي وأنغام الجاز بشكل يدعو إلى الاطمئنان على مستقبل هذا الأسلوب الفني، الذي يشق طريقه لدى مختلف أطياف الجمهور العربي والعالمي.