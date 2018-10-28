24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:40
|12:16
|15:15
|17:43
|18:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نبيلة معن تطرب جماهير مهرجان فني بالبحرين
- عبادي .. المغرب والتعايش
- عطلة الأبوة في الشارع
- في معرض التمور المغربية
- "تصنيفات" تغضب مدافعين عن معتقلين إسلاميين
مروحية "أتاك" التركية تخترق الأجواء لدعم قدرات القوات المغربية (5.00)
لأول مرة منذ حوالي عشر سنوات .. "الكلاسيكو" بدون ميسي ورونالدو (5.00)
سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد (3.00)
سلطنة عمان: حان وقت التسليم بإسرائيل كدولة في الشرق الأوسط (2.43)
- سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد - (255)
- الريسوني: إبقاء "التوقيت الصيفي" جريء ومدروس - (145)
- "أغلبية العثماني" تسائل الحكومة عن قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي - (123)
- سلطنة عمان: حان وقت التسليم بإسرائيل كدولة في الشرق الأوسط - (87)
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس وماكرون يدشنان "التي جي في" - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الفنان حميد الزاهر يصارع المرض في صمت تام
يعيش الفنان المراكشي حميد الزاهر، منذ أيام، وضعا صحيا حرجا بسبب مضاعفات صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى قسم العناية المركزة بمصحة خاصة بمدينة مراكش.
وأوضحت مصادر طبية لهسبريس أن الفنان الشعبي يخضع للفحوصات والعلاج، مشيرة إلى حالته يصعب التنبؤ بها بفعل تقدمه في السن وتدهور وضعه الصحي.
وقالت مصادر من أسرته إن حميد الزاهر في حاجة إلى دعم كل الجهات، لكنه لم يجد سوى دعم ومساندة أفراد أسرته.
عمر جدلي، مخرج مسرحي فاعل نقابي، قال لهسبريس: "إن الإهمال الذي يعاني من الفنان راجع إلى أن هذه المهنة غير قائمة بذاتها وبدون رعاية اجتماعية أو تغطية صحية وتقاعد"، وتابع: "يبقى الحل الوحيد هو تكافل الفنانين فيما بينهم، أو الرعاية الملكية".
وأورد جدلي أن "الوزارة المعنية بعيدة عن العناية بالفنان، لأن آخر ما تفكر فيه هو الحالة الصحية لهذه الفئة"، مضيفا أن "الجهات المعنية بهذا القطاع لا تنتبه إلى الفنان سوى في لحظة تشييعه بكتابة تعزية لنعيه"، معتبرا أن هذا الوضع مؤلم ومؤسف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
وشملت أغانيه الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله
ولَم تشمله العناية بأي شيء
فنسأل الله العلي القدير أن يشافيه