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الرئيسية | فن وثقافة | الفنان حميد الزاهر يصارع المرض في صمت تام

الفنان حميد الزاهر يصارع المرض في صمت تام

الفنان حميد الزاهر يصارع المرض في صمت تام
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 09:10

يعيش الفنان المراكشي حميد الزاهر، منذ أيام، وضعا صحيا حرجا بسبب مضاعفات صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى قسم العناية المركزة بمصحة خاصة بمدينة مراكش.

وأوضحت مصادر طبية لهسبريس أن الفنان الشعبي يخضع للفحوصات والعلاج، مشيرة إلى حالته يصعب التنبؤ بها بفعل تقدمه في السن وتدهور وضعه الصحي.

وقالت مصادر من أسرته إن حميد الزاهر في حاجة إلى دعم كل الجهات، لكنه لم يجد سوى دعم ومساندة أفراد أسرته.

عمر جدلي، مخرج مسرحي فاعل نقابي، قال لهسبريس: "إن الإهمال الذي يعاني من الفنان راجع إلى أن هذه المهنة غير قائمة بذاتها وبدون رعاية اجتماعية أو تغطية صحية وتقاعد"، وتابع: "يبقى الحل الوحيد هو تكافل الفنانين فيما بينهم، أو الرعاية الملكية".

وأورد جدلي أن "الوزارة المعنية بعيدة عن العناية بالفنان، لأن آخر ما تفكر فيه هو الحالة الصحية لهذه الفئة"، مضيفا أن "الجهات المعنية بهذا القطاع لا تنتبه إلى الفنان سوى في لحظة تشييعه بكتابة تعزية لنعيه"، معتبرا أن هذا الوضع مؤلم ومؤسف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - آسية محراش الأحد 28 أكتوبر 2018 - 09:59
إلى متى ستبقى وضعية الفنانين المغاربة بهذه المأساوية يمرضون في صمت ويموتون في صمت في غياب تام لأي إهتمام أو رعاية من الجهة الوصية. ألا يستحق فنانونا أن تصان كرامتهم وأن يعترف بجميلهم وعطاءهم فهم يمثلون إرثا فنيا وثقافيا للمغرب فالأولى من الوزارة الوصية أن تلتفت لهم وترد لهم الجميل وهم في مرحلة شيخوختهم ومرضهم.
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2 - ابو سيبوعة الگحطاني الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:05
الفنان في المغرب مثل الصرار والكل يعرف قصة الصرار والنملة يغني في صيفه والكل يطرب له و يموت في شتائه بردا ولا احد يعبأ له . فلا يغتر مطرب من ما يجنيه من غنائه ، فلوس اللبن يديهم زعطوط عند النوائب .
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3
3 - المنتصر الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:08
فنان أعطى الكثير
وشملت أغانيه الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله
ولَم تشمله العناية بأي شيء
فنسأل الله العلي القدير أن يشافيه
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4 - Peace الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:08
انا صراحة احب الفنان المراكشي حميد الزاهر كثيرا, فكيف لفنان بهذا الحجم و العطاء, ان يبقى مهمولا بهذا الشكل, اتريدون ان نصبح مهزلة في العالم و يضحك علينا الناس? انا بعض الاحيان اظن انكم تستهزؤون مني بمثل هذه الاخبار, فلا اعرف هي حقيقة ام تمثيل. فاضطر للتعليق لربما ااثر على هذا المرير بهذا الاسلوب, من يدري?!
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5 - الوادنوني الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:08
الله ..الله....على مول ألالا زهيرو عاودي اش طرا ليك.....الله يلطف بيه.بستحق عناية في هذه الظروف الصعبة
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6 - محمد سليماني الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:09
اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما
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7 - الشفاء الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:11
الله يشافيه ويخفف عليه إن شاء الله
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8 - جرادي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:12
اللهم اذهب سقمه وهبه الصحة العافية وعجل بشفاءه .آمين (نهاية الفنانين المغاربة تذكرني بقصة الصرار والنملة ).اللهم غير احوالنا لما ترضاه.
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9 - حسين عمري الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:25
نفس الامر يتكرر مع الفنانين. ما ان يصابوا بمرض حتى بنضاف اليه الاحساس لالاهمال واللامبالاة من طرف المسؤولين الذين طالما وقفواب باب الفنان يستعطيفونه لاحياء حفلة ..وطنية او حتى شخصية. الجهة الوصية تتقن الالغة "الشفوي" والخشب..منذ سنوات ونحز نسمع هيكلة القطاع وحماية الفنانين. ..واذا بنا نصدم كل مرة بفنان يستجدي المحسنين. **انهم الرموز الحقيقية للوطن "*لطفا لا تتسببوا لهم في جروخ وتجعلونهم بندنون على سلوك سبيل الفن...ثم نتساءل لماذا طغى *اسلوب التكسب التجاري*على اعمال فنا نين جدد. ،؟؟،،لانهم علبهم تأمين مستقبلهم اولا واخيرا. متمنياتنا بالشفاء للحاج حميد..نسأل الله تعالى ان يعجل فية شفائه ويطيل في عمره..
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10 - عبد الرزاق القنيطرة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:36
كان الله في عونه للاسف هذا حل جل الفنانين عندما يتقدمون في العمر لا من يسءل عنهم او يهتم بصحتهم من دون تغطية صحية او اجر زهيد يعشون به في اخر العمر حميد الزاهير مثله مثل باقي الفنانين ك عبد الجبار الوزير و ميمو الوجدي و عبد الرؤؤف و القاءمة طويلة في كل مرة ننتضر تدخل الملك كان الله في عون الجميع .
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11 - ياسين حسن ( بلجيكا ) الأحد 28 أكتوبر 2018 - 10:38
أسأل الله سبحانه تعالى أن يمن على فناننا الكبير المحبوب بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية
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