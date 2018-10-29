شبكة القراءة بالمغرب تفتتح موسمها بندوة ثقافية

هسبريس من الرباط

احتضنت قاعة الندوات بالمديرية الجهوية للثقافة فاس-مكناس ندوة حول موضوع: "القراءة والثقافة بالمغرب"، تدخل في إطار افتتاح شبكة القراءة بالمغرب-فرع فاس للموسم الثقافي الحالي.

وقد تم خلال اللقاء تكريم السوسيولوجي المغربي أحمد شراك، الفائز مؤخرا بجائزة المغرب للكتاب عن موسم 2018 في صنف العلوم الاجتماعية عن كتابه: "سوسيولوجيا الربيع العربي"، الصادر عن دار مقاربات للنشر.

أطر هذه الندوة كل من أحمد شراك، وجمال بوطيب، وعبد المالك أشهبون، ومحمد الفتحي، وادريس كثير، وقام بتسييرها الدكتور سعيد ساسيوي، وحضرها عدد من الباحثين في علم الاجتماع من جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وعدد من الشعراء والكتاب والمفكرين من مدينة فاس والمدن المجاورة، بالإضافة إلى طلاب وطالبات جامعة سيدي محمد بن عبد الله المنتمين إلى كلية فاس سايس وكلية ظهر المهراز للآداب والعلوم الإنسانية.