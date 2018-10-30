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الرئيسية | فن وثقافة | استيتو يخوض تجربة تفاعلية جديدة برواية "طينجو"

استيتو يخوض تجربة تفاعلية جديدة برواية "طينجو"

استيتو يخوض تجربة تفاعلية جديدة برواية "طينجو"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 13:10

بعد فوز روايته "الفيسبوكية" "على بعد مليمتر واحد فقط" بجائزة الإبداع العربي في أبريل الماضي بدبي، أعلن الروائي المغربي عبد الواحد استيتو إطلاق رواية تفاعلية جديدة حملت عنوان "طينجو".

ووفق الكاتب، فإن رواية "طينجو" هي أول رواية تفاعلية على شكل تطبيق ذكي في العالم، "تدور أحداثها الرئيسية في مدينة طنجة المغربية، وتحكي قصة شابّة مُقعدة، كل سلاحها في الحياة أصبعان فقط".

ويضيف الكاتب في تقديمه للرواية التي سيطلق فصلها الأول قريبا: "تتعرض الشابة حياة لاغتصاب من طرف 3 شبّان، لنبدأ معها حكاية تضطرم فيها عشرات المشاعر، بين التسامح والنسيان والانتقام. وماذا بعد؟ لعلّ ما يميّز روايتنا أنني، أيضا، كروائي، لا أعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك. إنّما هي مغامرة جديدة في الأدب الرقمي التفاعلي – بعد تجربة رواية "على بعد مليمتر واحد فقط" (أول رواية فيسبوكية عربية) – نخوضها جميعا..".

ويتابع الروائي الطنجاوي: "إن كانت علاقة الكاتب في السابق مع قارئه تبدأ بعد انتهائه من روايته ونشرها، فإن علاقتي بكم ستكون أثناء كتابة الرواية..فلم لا نخوض المغامرة معاً؟".

يذكر أن تطبيق الرواية متوفر للتحميل على "غوغل بلاي" و"غوغل درايف".

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