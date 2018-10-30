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كُتّاب وآراء
الشاوي تحكي شعرا في ملتقى دولي لكاتبات العالم
شاركت الشاعرة بشرائيل الشاوي، سفيرة الحركة الدولية للنساء الشاعرات بالمملكة المغربية، في الملتقى الدولي الثالث عشر لكاتبات العالم، الذي نظمه كل من معهد الدراسات الإسبانية البرتغالية، ومعهد الدراسات وأبحاث التعريب، واتحاد كتاب المغرب، ومعهد سرفنتيس، بالرباط؛ تخليدا لذكرى رحيل الكاتبة فاطمة المرنيسي.
وشاركت الشاعرة بشرائيل الشاوي بقراءات شعرية، وفي الموائد المستديرة، التي كانت محاورها حول "نساء حطمن القيود"، "الكتابة والجسد"، "معا من أجل السلام" و"المرأة المهاجرة" .
وتأتي الدورة الـ13 للملتقى الدولي لكاتبات العالم بالعاصمة الرباط كفضاء لإشعاع إبداع النساء العربيات ومكان للتواصل مع نظيراتهن القادمات من جميع أنحاء العالم، والذي ترأسته فاتحة بنلباه، مديرة معهد الدراسات الإسبانية والبرتغالية، ومدير معهد سرفانتس جفيير كالفان؛ كما عرف مشاركة ثلة من الكاتبات والشاعرات من مختلف دول العالم؛ من إفريقيا، وأميركا اللاتينية، والولايات المتحدة، وأوروبا والعالم العربي.
كما تم تسليط الضوء على التراث المادي واللامادي، والتعريف بإبداع كاتبات العالم لإبراز أوجه الحركة الإبداعية النسائية وتشكيل فرصة لهن للتعبير عن إبداعاتهن من خلال الملتقى الدولي لكاتبات العالم، والذي يعد فضاء وأداة لدبلوماسية ثقافية وجامعية.