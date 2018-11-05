مروان خوري: التلفزيون أبعدني عن التلحين .. وحبي للمغاربة متبادل

مبارك بوعلي من كندا (صور: أستوديو حلوم)

مروان خوري استطاع أن يرتقي كثيرا بألحانه وأغانيه وكذلك أشعاره عاليا في سماوات الفن، فنان استطاع أن يحقق الإجماع على المستوى العربي حول قوة ألحانه ورقة أشعاره وكلماته، أعطى الكثير للأغنية، العاطفية والرومانسية العربية، تلحينا وكلمات وعزفا وغناء، إلى أن أطلق عليه لقب الفنان الشامل.

هسبريس التقت الفنان مروان خوري بمونتريال، على هامش جولته بكندا التي قال عنها إنها أول جولة تقوده إلى هذا البلد بتنظيم من المركز الثقافي العربي الكندي وبتعاون مع الأوركسترا العربية الكندية.

في هذا الدردشة، يتحدث مروان خوري عن جولته بكندا وسر جمعه بين الشعر والعزف والتلحين، وكذلك إمكانية تعامله مع فنانين مغاربة مستقبلا.

كيف كان تجاوب الجالية العربية والمغاربية مع الحفلات التي أقمتموها بكندا؟

تجاوب الجمهور كان رائعا، سواء في حفلة تورونتو التي قدمناها منذ يومين أو حفلة اليوم بمونتريال التي كانت أروع. كان هناك تفاعل رائع، وأنا دائما أسأل عن نوعية الحضور في القاعة، واليوم كان فيه حضور يتشكل من مجموعة من الجنسيات العربية التي في النهاية هي جنسية واحدة، وكان فيه جمهور كبير من المغرب العربي الذين أبادلهم حبا كبيرا، كما كان هناك جمهور من لبنان ومن مصر ومن سوريا، أشكر الجميع على هذا التفاعل الرائع.

كيف تستطيعون أن توفوا حق التلحين والشعر والغناء والعزف على البيانو؟

أعتبر أن كل هذه الفنون التي ذكرت هي تتكامل مع بعضها البعض، وهي في سلة واحدة، الكلمة واللحن والغناء، وهي في الأخير تتوج في المسرح حينما أقدم أي أغنية سواء بصوتي أو التي لحنتها لزملائي الفنانين.

نعلم أن الفنان مروان خوري تعامل ولحن لعدد كبير من الفنانين العرب، سواء من مصر أو السعودية أو لبنان.. ألا تفكرون في التعامل مع فنان أو فنانة مغربية؟

بلى بلى، أكيد أنا قدمت أغنيتين للفنانة حكمت.. وأكيد أن هناك تحضيرا للتعامل مع فنانين مغاربة، خصوصا أن به أسماء جد مهمة وصاعدة؛ فالمغرب أنا لست بعيدا عنه بالمرة، فقط مؤخرا كنت جد مشغول، خصوصا مع برنامجي التلفزيوني الذي أبعدني عموما عن التلحين؛ لكن قريبا سيكون هناك جديد، وتحديدا مع فنانين مغاربة إن شاء الله.

كلمة للجمهور المغربي عبر هسبريس..

كل الحب والتقدير للمغرب والمغاربة، وعلاقتي بالمغرب لا تحتاج إلى سؤال لأنها علاقة حب متبادل بيني وبين الجمهور المغربي؛ لأن انطلاقتي كانت من المغرب العربي ومن المغرب، وأهله يقدرون الفن العاطفي والأغنية العاطفية، وأنا دائما على تواصل معهم، ومؤخرا كنت بأحد المهرجانات الكبيرة، وسأبقى على تواصل دائم مع الجمهور المغربي، وكل الحب من قلبي للشعب المغربي.