24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2007:4713:1616:0918:3519:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تقرير يوصي المغرب باعتماد تجربة سويسرا في التنمية المستدامة (5.00)

  2. مقاطعة النقابات للحوار تضع العثماني في "موقف حرج" أمام الملك (5.00)

  3. العجلاوي: قرار مجلس الأمن ينزع صفة الدولة عن "جمهورية الوهم" (5.00)

  4. معرض الصناعة التقليدية يطوي صفحة الختام وسط انبهار الزوّار (5.00)

  5. فاعلون يتدارسون بالحوز أضرار الكوارث الطبيعية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | مروان خوري: التلفزيون أبعدني عن التلحين .. وحبي للمغاربة متبادل

مروان خوري: التلفزيون أبعدني عن التلحين .. وحبي للمغاربة متبادل

مروان خوري: التلفزيون أبعدني عن التلحين .. وحبي للمغاربة متبادل
مبارك بوعلي من كندا (صور: أستوديو حلوم)
الاثنين 05 نونبر 2018 - 08:00

مروان خوري استطاع أن يرتقي كثيرا بألحانه وأغانيه وكذلك أشعاره عاليا في سماوات الفن، فنان استطاع أن يحقق الإجماع على المستوى العربي حول قوة ألحانه ورقة أشعاره وكلماته، أعطى الكثير للأغنية، العاطفية والرومانسية العربية، تلحينا وكلمات وعزفا وغناء، إلى أن أطلق عليه لقب الفنان الشامل.

هسبريس التقت الفنان مروان خوري بمونتريال، على هامش جولته بكندا التي قال عنها إنها أول جولة تقوده إلى هذا البلد بتنظيم من المركز الثقافي العربي الكندي وبتعاون مع الأوركسترا العربية الكندية.

في هذا الدردشة، يتحدث مروان خوري عن جولته بكندا وسر جمعه بين الشعر والعزف والتلحين، وكذلك إمكانية تعامله مع فنانين مغاربة مستقبلا.

كيف كان تجاوب الجالية العربية والمغاربية مع الحفلات التي أقمتموها بكندا؟

تجاوب الجمهور كان رائعا، سواء في حفلة تورونتو التي قدمناها منذ يومين أو حفلة اليوم بمونتريال التي كانت أروع. كان هناك تفاعل رائع، وأنا دائما أسأل عن نوعية الحضور في القاعة، واليوم كان فيه حضور يتشكل من مجموعة من الجنسيات العربية التي في النهاية هي جنسية واحدة، وكان فيه جمهور كبير من المغرب العربي الذين أبادلهم حبا كبيرا، كما كان هناك جمهور من لبنان ومن مصر ومن سوريا، أشكر الجميع على هذا التفاعل الرائع.

كيف تستطيعون أن توفوا حق التلحين والشعر والغناء والعزف على البيانو؟

أعتبر أن كل هذه الفنون التي ذكرت هي تتكامل مع بعضها البعض، وهي في سلة واحدة، الكلمة واللحن والغناء، وهي في الأخير تتوج في المسرح حينما أقدم أي أغنية سواء بصوتي أو التي لحنتها لزملائي الفنانين.

نعلم أن الفنان مروان خوري تعامل ولحن لعدد كبير من الفنانين العرب، سواء من مصر أو السعودية أو لبنان.. ألا تفكرون في التعامل مع فنان أو فنانة مغربية؟

بلى بلى، أكيد أنا قدمت أغنيتين للفنانة حكمت.. وأكيد أن هناك تحضيرا للتعامل مع فنانين مغاربة، خصوصا أن به أسماء جد مهمة وصاعدة؛ فالمغرب أنا لست بعيدا عنه بالمرة، فقط مؤخرا كنت جد مشغول، خصوصا مع برنامجي التلفزيوني الذي أبعدني عموما عن التلحين؛ لكن قريبا سيكون هناك جديد، وتحديدا مع فنانين مغاربة إن شاء الله.

كلمة للجمهور المغربي عبر هسبريس..

كل الحب والتقدير للمغرب والمغاربة، وعلاقتي بالمغرب لا تحتاج إلى سؤال لأنها علاقة حب متبادل بيني وبين الجمهور المغربي؛ لأن انطلاقتي كانت من المغرب العربي ومن المغرب، وأهله يقدرون الفن العاطفي والأغنية العاطفية، وأنا دائما على تواصل معهم، ومؤخرا كنت بأحد المهرجانات الكبيرة، وسأبقى على تواصل دائم مع الجمهور المغربي، وكل الحب من قلبي للشعب المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.