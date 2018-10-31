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حكومة العثماني ترفع ميزانية الثقافة بـ3 في المائة

حكومة العثماني ترفع ميزانية الثقافة بـ3 في المائة
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 12:02

في الوقت الذي يُطالب فيه عدد من المثقفين والباحثين بضرورة إيلاء أهمية أكثر إلى قطاع الثقافة بالمغرب، مؤكدين أنه يستحيل على أي بلد أن يتحدث عن التنمية والتقدم ما لم يتخذ من الثقافة قاطرة له، رفعت حكومة العثماني ميزانية قطاع الثقافة بنسبة 3 في المائة فقط برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019.

ووفقا للعرض الذي قدمه محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والاتصال للعام المقبل، فقد استفاد قطاع الثقافة من اعتمادات مالية بقيمة 759.018.000 درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019؛ أي بزيادة نسبتها 3% مقارنة مع سنة 2018.

وأكد المسؤول الحكومي أن الميزانية التي رصدت إلى قطاع الثقافة "غير كافية مقارنة بأهمية وحجم المشاريع والعمليات المقترحة"، مشيرا إلى وزارته لجأت أمام هذا الوضع إلى اتخاذ مجموعة من التدابير للرفع من مواردها الذاتية المتضمنة في الحساب الخصوصي "الصندوق الوطني للعمل الثقافي".

وأقدمت وزارة الثقافة على الرفع من تسعير زيارة المعالم التاريخية والمواقع الأثرية ووضع نظام صارم للمراقبة والتتبع، والشروع في برنامج شامل لتحسين ظروف الاستقبال وتجويد الخدمات المقدمة من قبل هذه الفضاءات التاريخية.

وتتوخى "وزارة الأعرج" من هذا الإجراء الرفع من قيمة هذه المداخيل التي تصل حاليا في حدود 20 مليون درهم إلى 180 مليون درهم سنويا مع سنة 2020؛ وهو القرار الذي انتقدته وكالات الأسفار بالمغرب باعتبار التعريفة الجديدة المفروضة على السياح مبالغ فيها ويمكن أن يؤثر سلبا على قطاع السياحة.

وعلى مستوى حصيلة المشاريع الثقافية، أوضح الوزير الأعرج أنه تم إنجاز ما مجموعه 131 مشروعا ثقافيا استفادت منه 55 مدينة ومنطقة شبه حضرية وقروية، موردا أنه تم إنجاز 31 مشروعا، فيما 100 مشروع الباقية توجد في مراحل مختلفة من الإنجاز.

وخلال سنة 2019، أشار الأعرج إلى أن وزارته ستقوم بإحداث ما يقارب 30 مكتبة عمومية جلها بالعالم القروي، إضافة إلى دعم 25 مكتبة أخرى بجهات سوس ماسة ودرعة وطنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس ومراكش آسفي وكلميم واد نون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - dak الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 12:15
أين عبد الكريم الطبال من هاد النهضة؟؟؟
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2 - جفاف الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 12:28
ههههههه ميزانية الثقافة ...عندنا بعدة شي ثقافة!!! الثقافة الوحيدة لي تتعرفوا ليها طحن مو هاد الشعب حلب مو هاد الشعب جفف بمو هاد الشعب زبل مو هاد الشعب ...
على سيرة الزبل حاشاكم انا خفت غير تكون جايا شي أطنان ديال الزبل ثاني من شي بلاد كتحترم مواطنيها و جايبينوا لينا فأجمل بركاسة في العالم ..و دوختونا بهاد الساعة باش نبقاو ملاهين غير معاها ....
#غرينتش على طول
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