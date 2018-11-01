عدم التطور ينهي مهرجان لوس آنجليس السينمائي

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت المؤسسة المنظمة لمهرجان لوس إنجليس السينمائي التوقف عن تنظيمه بعد إقامته على مدار 18 عاما.

وأعلنت مؤسسة "Film Independent"، المنظمة للمهرجان والمانحة لجوائز "سبيريت"، التوقف عن تنظيم مهرجان لوس آنجليس.

وقال رئيس المؤسسة، جوش ويلش، "رغم أننا نشعر بالفخر الشديد لأننا تمكنا من تنظيم مهرجان لوس آنجليس، على مدار 18 عاما، فالحقيقة أنه واجه مشكلات ليتطور وحانت اللحظة التي نحاول فيها تقديم شيء جديد".

وأبرزت ماري سويتي، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة، أنه تقرر التركيز على عرض أفلام مستقلة على مدار العام بدلا من تركيز الجهود على فعالية واحدة تستغرق بضعة ايام.

ووجد مهرجان لوس آنجليس صعوبة في المنافسة مع المهرجانات الأخرى، وكانت المحاولة الأخيرة من المنظمين لمنح دفعه للمهرجان تغيير موعده لتقام نسخة 2018 في شتنبر بدلا من شهر يونيو؛ كما جرت العادة.

وكان الهدف من هذا دمج المهرجان في موسم توزيع الجوائز، الذي يبدأ في الخريف، بعرض الأفلام الأكثر ترشيحا لنيل الجوائز، وينتهي بحفل الأوسكار الذي عادة ما يقام في فبراير.