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كُتّاب وآراء
مسابقة دولية للبيانو تحت رئاسة الأميرة للامريم
تنظم جمعية الصداقة الموسيقية، بتعاون مع أكاديمية المملكة المغربية، تحت رئاسة الأميرة للامريم، "المسابقة الدولية للبيانو في نسختها الثالثة عشرة"، من 1 إلى 8 نونبر بمقر الأكاديمية ذاتها.
وتندرج هذه المسابقة، وفق المنظمين، ضمن المسابقة التي تقيمها الجمعية مع شركائها ذوي الأهداف المشتركة "لتشجيع الشباب على الارتقاء بمواهبهم وإغناء رصيدهم بالأنماط الموسيقية المتنوعة".
وأضاف المصدر ذاته أن المسابقة ستشهد مشاركة عازفين تتراوح أعمارهم بين 10 و32 سنة، ينتمون إلى مجموعة من البلدان من مختلف القارات.
كما يتخلل برنامج المسابقة تقديم عروض فنية وحفلا اختتاميا، سيشهد تقديم جوائز تقديرية على رأسها جائزة الأميرة للامريم.