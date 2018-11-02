"طاطا تومبوكتو" يرفع "سلاح الثقافة" أمام "لغة البارود" والعنف

هسبريس من الرباط

غَاصَتْ القاعةُ الفسيحةُ لمقرِّ حزب التقدم والاشتراكية بالرباط، مساء الخميس، في كُثبانٍ من الرّمال الساخنة، التي حرّكها عرضُ الفيلم الوثائقي "طاطا تومبوكتو..حديث الكثبان"، لمُخرجته جنان فاتن محمدي، بحضور عدد من قياديي حزب "علي يعتة" وفاعلين مُهتمين بقضايا الصحراء المغربية، بالإضافة إلى قياديين سابقين كانوا ينشطون ضمن جبهة البوليساريو الانفصالية.

وترأست عرض الفيلم الوثائقي، الذي يستعرض أهمية الصحراء في حياة سكان شمال إفريقيا، شخصيات سياسية يتقدمها مولاي إسماعيل العلوي، القيادي البارز في حزب التقدم والاشتراكية، والبشير الدخيل، رئيس منتدى البدائل، وأحد مؤسسي جبهة البوليساريو، والمتخصص في قضايا الصحراء ماء العين مربيه ربو، بالإضافة إلى الإعلامي رشيد البلغيتي.

مولاي إسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، قال في كلمة افتتاحية له، تفاعلاً مع فيلم "طاطا تومبوكتو..حديث الكثبان": "هذا الشريط حرَّك في أفْئدتنا ما كنا نعرفه وذكَّرنا بما قرأناه في بعض الكتب، من بينها "تومبوكتو ورجال الرماة"، الذي يحكي العلاقات التي نُسجت خلال القرن 17 ما بين أهلِ فاس وسكان الساحل والصحراء؛ حيث كانت الجيوش المغربية تقوم بعملية التناوب على حماية مركز تومبوكتو من كل الغزاة الذين كانوا يسعون إلى احتلالها".

وأوردَ العلوي في مداخلته أنه "خلال كل ثلاث سنوات كانت تأتي قافلة من شمال المغرب، خاصة من فاس، لحماية تومبوكتو، وهو ما جعل أصول عدد من الأسر التي تقطن هناك من المغرب؛ في حين لعب سكان الأقاليم الجنوبية دوراً كبيرا في الاتصال مع سكان منطقة الساحل الغربي والشرقي".

ويسردُ العلوي كيف كان يطمحُ السلطان المغربي منصور الذهبي إلى القيام بعملية خلفية للوصول إلى مصر، وجعل حد لإمبراطورية العثمانية، والتوسع أكثر لبناء دولة مراكش، وقال: "هذا حلم كان يراوده ولم يفلح فيه لأسباب كثيرة؛ أولا لجهلِ عدد من الناس آنذاك بنهر النيل وخلطهم إياه بنهر النيجر؛ وقد وافته المنية قبل أن يحقق مبتغاه".

واعتبر القيادي الحزبي أن "المغرب تناسى باقي أطرافه الأخرى ليس من تلقاء نفسه، وإنما بسبب الموجة الاستعمارية التي قامت بانتشال أطراف كبيرة مما كانت تسمى المملكة الشريفة، خاصة خلال القرن 16"، داعياً إلى "الانفتاح على الطرف الآخر الذي يعارضنا ويكن لنا الحقد الدفين حتى نتجاوز الجمود".

أما البشير الدخيل، القيادي السابق في جبهة البوليساريو، فانطلق في حديثه بالقول: "الفيلم حاولَ تصوير حياة الصحراويين البسيطة، وقد وردت فيه عبارات مثل "المقاومة عن طريق الثقافة"، التي تظل سلاحا أمام الشعوب لتجاوز الاحتقان، بعيداً عن العنف ولغة البارود؛ لأن الثقافة هي لاهوت التغيير".

واسترسل المتحدث بأن "الإشارة الملتقطة من هذا الفيلم هي أن الصحراء ليست أرضاً خلاء، وإنما أرض ثقافة تقتضي تواصلاً غنياً متواصلاً، وهي تشكل جذور المغرب"، وزاد: "كما يظهر الفيلم كيف أصبحت المرأة الصحراوية متعلمة ومثقفة رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها".

من جانبه، قال الإعلامي رشيد البلغيتي، وهو في الوقت نفسه صاحب قصة الفيلم: "أنا من جيل ما بعد 1975 ازددتُ في طاطا غداة الهجوم الثاني للبوليساريو على المغرب، ومازلت أتذكر جيداً صوت "البارود" والناس تهربُ بجلدها. درسنا في مدرسة العمومية في واحة؛ وكنا مفصولين تماما عن تاريخ ذلك المجال الذي عشنا فيه، كما لم نكن نعرف شيئا عن قضايانا وجغرافيتنا الصحراوية".

ويضيف البلغيتي: "الصحراء موجودة في كل شيء، ولا يمكن تجاوز هذه الحقيقة، لأنها تمثل فضاء للتواصل، وللتعدد اللغوي، إذ إن الحسانية بنت أصلية وشرعية للزواج ما بين الأمازيغية والعربية"، مورداً أن "ظهور الدولة الوطنية مع الحماية والاستعمار أحدث شرخاً في وجدان الصحراويين".