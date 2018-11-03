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كُتّاب وآراء
ميمون الوجدي .. رائد فن الراي يغادر إلى دار البقاء
توفي مغني الراي ميمون بكوش، الشهير بلقب "ميمون الوجدي" فنيا، اليوم السبت، بعد صراع طويل مع مرض عضال ألزمه الفراش، وفق ما أورده كمال الوجدي، أخ الراحل ميمون، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.
ونعى كمال الوجدي شقيقه في تدوينة على جداره بـ"فيسبوك" جاء فيها: "أخي ميمون الوجدي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون!".
الفنان ميمون الوجدي، من مواليد 1950 بمدينة وجدة، من أوائل الفنانين الذين ادخلوا فن "الراي" إلى المغرب من بوابة عاصمة الشرق، ما بوأه مكانة مرموقة وسط نخبة الفنانين، خاصة في فترة الثمانينات والتسعينات، محققا جماهيرية واسعة.
ويعتبر الراحل، المفارق الحياة وعمره 68 سنة، من المغنين المغاربيين الذين حققوا شهرة واسعة في أوروبا، إلى جانب الشاب خالد والشاب مامي في فترة التسعينات، له أزيد من 18 ألبوما، آخرها "رقة البسمة" سنة 2010.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (80)
كل نفس دائقة الموت الله يرحموا ويثبتوا الله عند السؤال واللهم ارزق اهله الصبر والسلوان
اللهم ارحمه واغفر له ياارحم اراحمين
ميمون لم يدخل فن الراي الى المغرب ... فن الراي اصيل في الجهة الشرقية للمغرب و نابع من تراثها المتجذر
الله يرحمه وتعازينا لجميع أسرة المرحوم.
اللهم ثبته عند السؤال واجعل قبره روضة من رياص الجنة
والحمد لله رب العالمين
الله يرحمو و يوسع عليه
الدوام للاه.
تعازينا لأسرة الفقيد .
الله يرحمك أبا ميمون ونعم الفنان .
ربنا يغفر له ويرحمه ويتغمده برحمته
اللهم رزقه توبة قبل ممات
الله يرحمو ويوسع عليه ويرحم جميع المسلمين
الطيبوبة
انالله و انا اليه راجعون
اللهم ارزق اهله وذويه الصبر والسلوان
اللهم اسكن المرحوم فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.
انا من المعجبين بالفنان الراحل عندما كنت ادرس في مراكش في عام 1986 كانت أغنية انا ماعندي أزهار مشهوره في هذاك الوقت مع الاخوان بوشناق والدكالي وغيرهم تبقي الذكريات وكلنا راحلون نسال الله حسن الخاتمة وشكرا
رحم الله الفقيد ورزق أهله الصبر و السلوان
كل نفس ذائقة الموت .
انا لله وإنا إليه راجعون.كم أسعدتنا وأطربتنا وتربينا وتعلمنا من كلمات اغانيك المدرسة: الكلمة الراقية و الهاذفة، اللحن الرائع و الممتاز...لكن في الحقيقة كان منسيا او أريد له أن ينسى في فترة من الفترات.واهتم به لكن في آخر العمر غير كافي...وغير مجدي وللأسف هذه الحقيقة والواقع المر.أنا مغربي معجب بكلماتك وأغانيك ونخوتك كلمة،لحنا وأداء...والله نبرة صوت المرحوم لاتزال في أدناي وكأنني في نهايات الثمانينيات...رحمك الله وأسكنك فسيح جناته.اللهم أمين
انا لله وانا اليه راجعون
فنان كبير وقوي حتى في ظروف مرضه القاسية، اتذكر حيائه عندما خرج مؤخرا يشتكي حاله وحال الفنان المعوز في بلادنا، لم ينظر للكاميرا قط، بل طلب المعذر من جمهوره لانه حسب قوله دور الفنان هو إسعاد جمهوره وليس التشكي عليه...
ميمون الكبير رحمك الله....
كفى بالموت واعظا
فلينظر الانسان الى مايفعله في هذه الدنيا وما الذي سيتركه بعد رحيله
لو كان بامكاني ان اعطي من عمري.
شكرا على كل شيء ميمون والى اللقاء
كلمة في هذا الشخص المغربي الاصيل معروف بخجله وتواضعه الكريم وظلا متشبتا بوطنه وروحه النبيلة حتى وافته المنية ...إنا لله وإنا إليه راجعون !!!!! لن ننساك يا ميمون