ميمون الوجدي .. رائد فن الراي يغادر إلى دار البقاء

أيوب صدور

توفي مغني الراي ميمون بكوش، الشهير بلقب "ميمون الوجدي" فنيا، اليوم السبت، بعد صراع طويل مع مرض عضال ألزمه الفراش، وفق ما أورده كمال الوجدي، أخ الراحل ميمون، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

ونعى كمال الوجدي شقيقه في تدوينة على جداره بـ"فيسبوك" جاء فيها: "أخي ميمون الوجدي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون!".

الفنان ميمون الوجدي، من مواليد 1950 بمدينة وجدة، من أوائل الفنانين الذين ادخلوا فن "الراي" إلى المغرب من بوابة عاصمة الشرق، ما بوأه مكانة مرموقة وسط نخبة الفنانين، خاصة في فترة الثمانينات والتسعينات، محققا جماهيرية واسعة.

ويعتبر الراحل، المفارق الحياة وعمره 68 سنة، من المغنين المغاربيين الذين حققوا شهرة واسعة في أوروبا، إلى جانب الشاب خالد والشاب مامي في فترة التسعينات، له أزيد من 18 ألبوما، آخرها "رقة البسمة" سنة 2010.