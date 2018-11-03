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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | فن وثقافة | ميمون الوجدي .. رائد فن الراي يغادر إلى دار البقاء

ميمون الوجدي .. رائد فن الراي يغادر إلى دار البقاء

ميمون الوجدي .. رائد فن الراي يغادر إلى دار البقاء
أيوب صدور
السبت 03 نونبر 2018 - 14:08

توفي مغني الراي ميمون بكوش، الشهير بلقب "ميمون الوجدي" فنيا، اليوم السبت، بعد صراع طويل مع مرض عضال ألزمه الفراش، وفق ما أورده كمال الوجدي، أخ الراحل ميمون، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

ونعى كمال الوجدي شقيقه في تدوينة على جداره بـ"فيسبوك" جاء فيها: "أخي ميمون الوجدي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون!".

الفنان ميمون الوجدي، من مواليد 1950 بمدينة وجدة، من أوائل الفنانين الذين ادخلوا فن "الراي" إلى المغرب من بوابة عاصمة الشرق، ما بوأه مكانة مرموقة وسط نخبة الفنانين، خاصة في فترة الثمانينات والتسعينات، محققا جماهيرية واسعة.

ويعتبر الراحل، المفارق الحياة وعمره 68 سنة، من المغنين المغاربيين الذين حققوا شهرة واسعة في أوروبا، إلى جانب الشاب خالد والشاب مامي في فترة التسعينات، له أزيد من 18 ألبوما، آخرها "رقة البسمة" سنة 2010.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (80)

1 - متتبع١ السبت 03 نونبر 2018 - 14:16
انا لله وانا اليه راجعون
كل نفس دائقة الموت الله يرحموا ويثبتوا الله عند السؤال واللهم ارزق اهله الصبر والسلوان
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94
2 - سعاااد السبت 03 نونبر 2018 - 14:16
انا لله وانا البه راجعون ..البقاء لله ..الله يرحمه ويغفر له ويرزق اهله الصبر والسلوان
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54
3 - بدر الدين السبت 03 نونبر 2018 - 14:16
‏انا لله وأن إليه راجعون الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته
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43
4 - abdou السبت 03 نونبر 2018 - 14:16
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له ياارحم اراحمين
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34
5 - أحمد لحمر السبت 03 نونبر 2018 - 14:16
رحم الله الفقيد و رزقه الجنة
ميمون لم يدخل فن الراي الى المغرب ... فن الراي اصيل في الجهة الشرقية للمغرب و نابع من تراثها المتجذر
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18
6 - مهاجر السبت 03 نونبر 2018 - 14:17
ان لله وإن إليه راجعون
الله يرحمه وتعازينا لجميع أسرة المرحوم.
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30
7 - محمد السبت 03 نونبر 2018 - 14:17
الله يرحمه ويغفر له ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
اللهم ثبته عند السؤال واجعل قبره روضة من رياص الجنة
والحمد لله رب العالمين
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24
8 - admn السبت 03 نونبر 2018 - 14:17
الله يرحمو و يوسع عليه
الله يرحمو و يوسع عليه
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22
9 - فؤاد السبت 03 نونبر 2018 - 14:17
انا لله وانا اليه راجعون
الله ارحمو
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21
10 - البقاء لله السبت 03 نونبر 2018 - 14:17
اللهم ارحمه رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين واغفر لنا وله يا رب العالمين إن لله وإن إليه راجعون
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22
11 - najib السبت 03 نونبر 2018 - 14:18
رحمه الله برحمته الواسعة و أدخله فسيح جنانه.
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18
12 - مارية السبت 03 نونبر 2018 - 14:18
ان لله وان اليه راجعون (كل نفس ذائقة الموت(
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16
13 - مصطفى السبت 03 نونبر 2018 - 14:18
انا لله وأنا إليه راجعون.تغمده الله برحمته...وازرق أهله الصبر والسلوان....
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14
14 - يوسف.... السبت 03 نونبر 2018 - 14:19
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام....
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15
15 - ا أيادي بيضاء السبت 03 نونبر 2018 - 14:19
السلام عليكم وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته
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17
16 - محمد بناني السبت 03 نونبر 2018 - 14:19
إن للاه وان اليه راجعون. .
الدوام للاه.
تعازينا لأسرة الفقيد .
الله يرحمك أبا ميمون ونعم الفنان .
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13
17 - مغربي السبت 03 نونبر 2018 - 14:19
ان لله وان اليه راجعون ورزق اهله الصبر
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13
18 - said السبت 03 نونبر 2018 - 14:20
انا لله وإن إليه راجعون الله اللهم تجاوز عنه يارب
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14
19 - rafa السبت 03 نونبر 2018 - 14:20
ان لله وانا اليه راجعون كان قيد حياته رجلا محبوبا
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11
20 - عابر سبيل السبت 03 نونبر 2018 - 14:20
إنَّا لله وإنا إليه راجعون
ربنا يغفر له ويرحمه ويتغمده برحمته
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13
21 - أبو سهيل السبت 03 نونبر 2018 - 14:20
رحل ميمون ورحلت معه أيام الزمن الجميل. انا لله وانا اليه راجعون.وكلنا راحلون. تعازينا لدويه وأخيه كمال.و أسكنه الله فسيح جناته وتغمده برحمته الواسعة
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14
22 - ياسين السبت 03 نونبر 2018 - 14:21
رحمه الله رحمة واسعة اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
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8
23 - [email protected] السبت 03 نونبر 2018 - 14:22
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحم جميع اموات المسلمين
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13
24 - habboubi السبت 03 نونبر 2018 - 14:22
اللهم ارحمه و تجاوز عنا وعنه وانا لله وانا اليه راجعون.
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25 - malali السبت 03 نونبر 2018 - 14:22
رحمه الله ان لله وانا اليه راجعون
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26 - الحرية السبت 03 نونبر 2018 - 14:23
رحمة الله عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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8
27 - mahir السبت 03 نونبر 2018 - 14:23
إن لله وإن إليه راجعون الله ارحمو مسكين فنان كبير افتقدناه اللهم اجعل متواه الجنة يارب آمين
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9
28 - امازيغي و افتخر السبت 03 نونبر 2018 - 14:23
رحم الله نيمون الوجدي و رزق اهله الصبر و السلوان و انا لله و انا اليه راجعون
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7
29 - krimou السبت 03 نونبر 2018 - 14:23
رحمة الله عليه و ربي يغفرلو و للمسلمين اجمعين فنيا لم يكن يعرفه احد في اوروبا الا المغتربين المغاربة اين هو من مامي و خالد العالميين .......??????
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1
30 - مواطن السبت 03 نونبر 2018 - 14:24
اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه.
اللهم رزقه توبة قبل ممات
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31 - مرزوك عبدالله السبت 03 نونبر 2018 - 14:24
رحمه الله كان فنانا في منتهى الروعة الله يرحمه ويلهم اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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6
32 - أحمد من الجديدة السبت 03 نونبر 2018 - 14:24
سنبقى نحبك ولن ننساك ايها الفنان العظيم.ان لله وانا اليه راجعون.الله يرحمك
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33 - hachimi السبت 03 نونبر 2018 - 14:25
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمو انسان طيب
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6
34 - مغربية السبت 03 نونبر 2018 - 14:25
رحمة الله عليه. انا لله وإنا إليه راجعون.
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7
35 - كريم السبت 03 نونبر 2018 - 14:25
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يرحمو ويوسع عليه ويرحم جميع المسلمين
الطيبوبة
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6
36 - وجدة المغرب الشرقي السبت 03 نونبر 2018 - 14:25
الله يرحمك و يوسع عليك... احسن من غنى الرأي و احسن من غنى على وجدة... الله يصبر ناسك
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7
37 - أم حمزة السبت 03 نونبر 2018 - 14:25
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفرله وارحمه وتجاوز عنه يا ارحم الراحمين
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6
38 - hassan السبت 03 نونبر 2018 - 14:25
الله يرحمك ويغفر ليك
ويدخلك جنات النعيم
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39 - kadadriss السبت 03 نونبر 2018 - 14:25
إن لله وإن إليه راجعون الله يرحو برحمته الواسعة
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40 - abdo السبت 03 نونبر 2018 - 14:26
اللهم ارحمه و تجاوز عنه و أدخله فسيح جناتك
انالله و انا اليه راجعون
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41 - الهام السبت 03 نونبر 2018 - 14:26
ان لله و ان اليه راجعون اللهم ارحمه و اجعل مثواه الجنة
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42 - مريم السبت 03 نونبر 2018 - 14:27
خبر محزن إنا لله وإنا إليه راجعون رحمت الله عليك أللهم تبته عند سؤال ووسع عليه ضيقت القبور
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43 - استاذ السبت 03 نونبر 2018 - 14:27
الله اكبر ان لله وان اليه راجعون
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44 - بوحاطي السبت 03 نونبر 2018 - 14:27
الله يرحمو و يغفر ليه و ان لله و اليه راجعون
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45 - وجدي السبت 03 نونبر 2018 - 14:28
إن لله وإن إليه راجعون اللهم اجعل مثواه الجنة و الله اجعل لينا قد الصحة قد لعمر تكرفس بزااف مسكين
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6
46 - salah kamal السبت 03 نونبر 2018 - 14:28
إنا لله وإنا إليه راجعون. البقاء لله
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47 - خالد السبت 03 نونبر 2018 - 14:28
انً لله وانا اليه راجعون تغمده الله برحمته.
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5
48 - جمال.ع السبت 03 نونبر 2018 - 14:28
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفرله ولجميع المسلمين....تعازينا الحارة لجميع افراد اسرته ونتمنى من العالي القدير ان يرزقهم الصبر.
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6
49 - oujdi السبت 03 نونبر 2018 - 14:28
ألله يرحم خونا ميمون كان راجل ونعم رجال
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6
50 - الامين السبت 03 نونبر 2018 - 14:29
انا لله وانا اليه راجعون. صدق الله العضيم. رحمه الله واسكنه فسيج الجنان. والصبر والسلوان لعائلة الفقيد.
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51 - Karim السبت 03 نونبر 2018 - 14:29
بأسف شديد تلقينا خبر محبوبنا الغالي والعزيز على قلوب كل المغاربة .انا لله وانا اليه راجعون
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52 - عباس الدار البيضاء السبت 03 نونبر 2018 - 14:30
رحم الله الفقيد وإنا لله وإنا اليه راجعون
اللهم ارزق اهله وذويه الصبر والسلوان
اللهم اسكن المرحوم فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.
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5
53 - Desde Ceuta السبت 03 نونبر 2018 - 14:30
رحمك الله اخى مىمون لله ما اعطى و لله ما اخد والله يصبر عائلته
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5
54 - كريم السبت 03 نونبر 2018 - 14:30
اللهم اغفر له و ارحمه و تجاوز عنه وٱجعل قبره روضه من رياض الجنه
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5
55 - مراد السبت 03 نونبر 2018 - 14:31
كبرنا مع فنه وموسيقاه في الثمانينات والتسعينات، رحم الله الفقيد وادخله فسيح جناته وارزق ذويه الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون.
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7
56 - ع إماراتي السبت 03 نونبر 2018 - 14:31
اول شي إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر والسلوان
انا من المعجبين بالفنان الراحل عندما كنت ادرس في مراكش في عام 1986 كانت أغنية انا ماعندي أزهار مشهوره في هذاك الوقت مع الاخوان بوشناق والدكالي وغيرهم تبقي الذكريات وكلنا راحلون نسال الله حسن الخاتمة وشكرا
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8
57 - ادريس الوردي السبت 03 نونبر 2018 - 14:31
اللهم ارحمه واحسن إليه. ولله ما أعطى ولله ما أخذ.
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58 - بوشابل السبت 03 نونبر 2018 - 14:31
انا لله وانا اليه راجعون الدوام لله كل نفس داءقة الموت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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5
59 - abd السبت 03 نونبر 2018 - 14:32
اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين
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60 - Abdelhak السبت 03 نونبر 2018 - 14:33
اللهم ارحم جميع موتى المسلمين يا أرحم الراحمين يارب العالمين. انا لله وانا اليه راجعون.
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4
61 - عبدو البيضاوي السبت 03 نونبر 2018 - 14:33
انا لله و انا اليه راجعون
رحم الله الفقيد ورزق أهله الصبر و السلوان
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62 - anapec السبت 03 نونبر 2018 - 14:33
تعازينا الحارة لعائلة الفنان القدير طالبا من الله ان يسكن روحه فسيح جناته ويتغمد اسرته بالصبر والسلوان
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63 - said السبت 03 نونبر 2018 - 14:34
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته كان فنان رائعا
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64 - مواطن السبت 03 نونبر 2018 - 14:35
انا لله وانا اليه راجعون رحمه الله تعالى برحمته الواسعة
كل نفس ذائقة الموت .
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3
65 - ليسفي لمزابي WB السبت 03 نونبر 2018 - 14:39
رحمك الله واسكنك فسيح جناته.
انا لله وإنا إليه راجعون.كم أسعدتنا وأطربتنا وتربينا وتعلمنا من كلمات اغانيك المدرسة: الكلمة الراقية و الهاذفة، اللحن الرائع و الممتاز...لكن في الحقيقة كان منسيا او أريد له أن ينسى في فترة من الفترات.واهتم به لكن في آخر العمر غير كافي...وغير مجدي وللأسف هذه الحقيقة والواقع المر.أنا مغربي معجب بكلماتك وأغانيك ونخوتك كلمة،لحنا وأداء...والله نبرة صوت المرحوم لاتزال في أدناي وكأنني في نهايات الثمانينيات...رحمك الله وأسكنك فسيح جناته.اللهم أمين
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66 - ماروكان السبت 03 نونبر 2018 - 14:39
البقاء لله...و كل نفس ذائقة الموت ' إنا لله وإنا إليه راجعون
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67 - مغربي السبت 03 نونبر 2018 - 14:39
تغمده الله بالواسع الرحمته و أدخله الفسيح الجنان مع النبءين و الصدقين و الشهداء و الصالحين وألهم اسرتيه و الذويه الصبر و السلوان و حسن العزاء وان لله وان اليه راجعون .
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68 - Bachir amine السبت 03 نونبر 2018 - 14:40
السلام عليكم يا اخى دار البقاء هي اما الجنة او النار انا لله وان اليه راجعون
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69 - simo السبت 03 نونبر 2018 - 14:40
ان لله و انا اليه راجعون الله يرحمو
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70 - طلال السبت 03 نونبر 2018 - 14:40
الصدمة كبيرة....
انا لله وانا اليه راجعون
فنان كبير وقوي حتى في ظروف مرضه القاسية، اتذكر حيائه عندما خرج مؤخرا يشتكي حاله وحال الفنان المعوز في بلادنا، لم ينظر للكاميرا قط، بل طلب المعذر من جمهوره لانه حسب قوله دور الفنان هو إسعاد جمهوره وليس التشكي عليه...
ميمون الكبير رحمك الله....
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71 - abdellah السبت 03 نونبر 2018 - 14:40
اللهم ارحمه وارحم جميع المسلمين
كفى بالموت واعظا
فلينظر الانسان الى مايفعله في هذه الدنيا وما الذي سيتركه بعد رحيله
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72 - ميلي السبت 03 نونبر 2018 - 14:43
انا لله وانا اليه راجعون..له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان
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73 - sousi السبت 03 نونبر 2018 - 14:44
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له
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74 - abderrahmane السبت 03 نونبر 2018 - 14:44
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله وحده الله يرحمه
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75 - المهاجر السبت 03 نونبر 2018 - 14:46
رحم الله الفقيد وان لله وأن إليه راجعون. ...صراحة مهما يقال عن الموسيقى. ...لكني معجب بصوته خصوصا اغنية سولو داك الغايب سولوه. ..رحمك الله أن الله غفور رحيم
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1
76 - ملاحظ السبت 03 نونبر 2018 - 14:47
انا لله وانا البه راجعون. رحم الله الفقيد
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77 - سكزوفرين السبت 03 نونبر 2018 - 14:50
هناك أشخاص تحبهم ولكن ليس بيدك ان تساعدهم.
لو كان بامكاني ان اعطي من عمري.
شكرا على كل شيء ميمون والى اللقاء
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78 - عثمان السبت 03 نونبر 2018 - 14:50
اللهم ارحمه ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد،وازرق اهله الصبر والسلوان...
كلمة في هذا الشخص المغربي الاصيل معروف بخجله وتواضعه الكريم وظلا متشبتا بوطنه وروحه النبيلة حتى وافته المنية ...إنا لله وإنا إليه راجعون !!!!! لن ننساك يا ميمون
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79 - younes السبت 03 نونبر 2018 - 14:54
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وادخله الجنة الفردوس
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80 - sefrou السبت 03 نونبر 2018 - 14:59
الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة..
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