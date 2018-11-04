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الرئيسية | فن وثقافة | "بلا موطن" للنجار يفتتح أيام قرطاج السينمائية

"بلا موطن" للنجار يفتتح أيام قرطاج السينمائية

"بلا موطن" للنجار يفتتح أيام قرطاج السينمائية
هسبريس - و.م.ع
الأحد 04 نونبر 2018 - 12:10

افتتح الفيلم المغربي "بلا موطن" للمخرجة نرجس النجار، الدورة 29 لأيام قرطاج السينمائية 2018، مساء أمس السبت، بمدينة الثقافة في تونس العاصمة.

ويلقي الشريط، على مدى 114 دقيقة، الضوء على قضية المغاربة الذين تم طردهم من الجزائر سنة 1975، من خلال تتبع قصة فتاة تم طردها وعمرها لا يتجاوز 12 سنة مع والدها إلى المغرب، فيما أرغمت أمها على البقاء في الجزائر، لتعيش الفتاة مأساة انسانية كبيرة بسبب فراقها عن أمها.

ويقوم ببطولة الفيلم الغالية بن زاوية وأفيشاي بنعزرا و عزيز الفاضلي ونادية النيازي ومحمد نظيف، وجولي غاييه وزكريا عاطفي.

وقال نجيب عياد المدير العام لأيام قرطاج السينمائية 2018، إن اختيار شريط مغربي لافتتاح الأيام، هو تكريم للسينما المغربية.

وقد تم اختيار فيلمين مغربيين للتنافس على جوائز المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2018. ويتعلق الأمر بشريط "لعزيزة" للمخرج المغربي محسن البصري الذي سيتنافس ضمن المسابقة الخاصة بالأفلام الروائية، وفيلم "يمكننا أن نصبح أبطالا" للمخرجة هند بنصاري، الذي سيتنافس ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.

وافتتحت فعاليات الدورة وسط أجواء احتفالية وإجراءات تنظيمية وأمنية محكمة، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن السابع من تونس ومن الدول العربية والإفريقية وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية إلى جانب ممثلين عن البعثات الدبلوماسية بتونس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - سوسن الأحد 04 نونبر 2018 - 12:42
اذا كان هذا الفيلم مثل فيلم ويك اب موروكو فان هذا التمثيل سيكون بائسا و هزيلا و غير مشرف
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