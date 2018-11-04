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كُتّاب وآراء
لمجرد يتحدى "الاغتصاب" ويحقق ملايين المشاهدات
بالرغم من تواجده في السجن بانتظار البت في ملف اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، فإن المطرب المغربي الشاب سعد لمجرد استطاع أن يحقق انتشارا واسعا لأغانيه الجديدة على موقع يوتوب.
وبلغت أغنية لمجرد "كازابلانكا" سقفا يتجاوز 100 مليون مشاهدة على موقع يوتوب الشهير، ليعتبر بذلك صاحب أغنية "المعلم" أول فنان عربي يصل إلى هذا الرقم الاستثنائي من خلال أداء أغنية بلغة أجنبية.
ويرى متتبعون بأن قرار عدد من المحطات الإذاعية في المغرب وقف بث أغاني لمجرد إلى حين معرفة مصيره في مواجهة اتهامه باغتصاب فتاتين في ملفين متفرقين، لم يؤثر كثيرا في انتشار أغاني المطرب الشاب.
وينتظر سعد لمجرد قرار القاضي الفرنسي مواجهته بالفتاة التي اتهمته بتعنيفها ومحاولة اغتصابها في أحد الفنادق، في الوقت الذي لم يحسم فيه القضاء ملفه الأول الذي يتابع فيه بتهمة اغتصاب شابة فرنسية تدعى لورا بريول.