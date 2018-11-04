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الرئيسية | فن وثقافة | لمجرد يتحدى "الاغتصاب" ويحقق ملايين المشاهدات

لمجرد يتحدى "الاغتصاب" ويحقق ملايين المشاهدات

لمجرد يتحدى "الاغتصاب" ويحقق ملايين المشاهدات
هسبريس من الرباط
الأحد 04 نونبر 2018 - 20:05

بالرغم من تواجده في السجن بانتظار البت في ملف اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، فإن المطرب المغربي الشاب سعد لمجرد استطاع أن يحقق انتشارا واسعا لأغانيه الجديدة على موقع يوتوب.

وبلغت أغنية لمجرد "كازابلانكا" سقفا يتجاوز 100 مليون مشاهدة على موقع يوتوب الشهير، ليعتبر بذلك صاحب أغنية "المعلم" أول فنان عربي يصل إلى هذا الرقم الاستثنائي من خلال أداء أغنية بلغة أجنبية.

ويرى متتبعون بأن قرار عدد من المحطات الإذاعية في المغرب وقف بث أغاني لمجرد إلى حين معرفة مصيره في مواجهة اتهامه باغتصاب فتاتين في ملفين متفرقين، لم يؤثر كثيرا في انتشار أغاني المطرب الشاب.

وينتظر سعد لمجرد قرار القاضي الفرنسي مواجهته بالفتاة التي اتهمته بتعنيفها ومحاولة اغتصابها في أحد الفنادق، في الوقت الذي لم يحسم فيه القضاء ملفه الأول الذي يتابع فيه بتهمة اغتصاب شابة فرنسية تدعى لورا بريول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سعيد الأحد 04 نونبر 2018 - 20:25
اللهم لا تجعله قدوتا لشبابنا فجاءة مليون مشاهدة لأغنية بفرنسية ركيكة لا يعني شيئا، ابحثوا مثلا عن محاضرات المهدي المنجرة على اليوتوب، بضعة آلاف فقط من المشاهدات بينما ساري كول تفوق مئات الآلاف
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80
2 - Democrate الأحد 04 نونبر 2018 - 20:26
Ça sert à rien car 15ans de prison l attend
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21
3 - يوتبرز الأحد 04 نونبر 2018 - 20:31
اتمنى لو كان لدى جميع المغاربة بل جميع الناس في العالم ، وعي بهذه المسالة، ويقومون بتشجيع الشباب المبتدئين، الذين يجتهدون وينشؤون فيديوهات على منصة اليوتيوب ، وان يشاهدوا ويتسجلوا بقناتهم كي يحققوا الدخل المادي، لان هذا العمل الذي يقومون به سيحد من البطالة وبالتالي يمكننا بواسطته مساعدة اليوتبرز المبتدئين
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-40
4 - NeoSimo الأحد 04 نونبر 2018 - 20:36
في جميع الحالات علينا أن نعتبر أي شخص بريء إلى أن تثبت إدانته... والقضاء الفرنسي مشهور بنزاهته...
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7
5 - مواطن2 الأحد 04 نونبر 2018 - 21:05
لا غرابة في الامر....فهناك من يعبد البقر في الهند....وهناك من يقدس الفئران....وهناك من يرى الابيض اسود.....وهناك من يرى الاسود ابيض...وهكذا...ورحم الله الشاعر القائل = ذو العقل يشقى في النعيم بعقله======وابو الجهالة في الشقاوة ينعم....وللناس فيما يعشقون مذاهب...امر واحد فقط لابد من قوله...لمجرد كما يسمي نفسه ليس بنجم ولا بفنان...وقد قلتها مرارا واعيد تكرارها...ومن اراد ان يعتبره نجما فله ذلك.وهو حر في رايه.
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