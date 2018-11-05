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كُتّاب وآراء
الملك: ميمون الوجدي أحد رواد "الراي" بالمغرب
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الفنان الراحل ميمون الوجدي، الذي أسلم الروح إلى بارئها، أول أمس السبت، عن عمر يناهز 68 عاما.
وأكد الملك، في هذه البرقية، علمه بتأثر كبير بوفاة الفنان المغربي المقتدر ميمون الوجدي، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه.
ومما جاء في هذه البرقية "وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، وللأسرة الفنية للفقيد، ولجميع أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازينا وصادق مواساتنا في فقدان أحد رواد فن 'الراي' بالمغرب، ساهم، طيلة حياته الحافلة بالعطاء والإبداع، في إثراء الخزانة الفنية الوطنية بأعماله المتميزة".
وتضرع الملك إلى الله تعالى بأن يسكن الراحل فسيح جنانه، ويجزيه خير الجزاء عما قدم بين يدي ربه من جليل الأعمال، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.