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الرئيسية | فن وثقافة | الملك: ميمون الوجدي أحد رواد "الراي" بالمغرب

الملك: ميمون الوجدي أحد رواد "الراي" بالمغرب

الملك: ميمون الوجدي أحد رواد "الراي" بالمغرب
هسبريس - و.م .ع
الاثنين 05 نونبر 2018 - 21:00

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الفنان الراحل ميمون الوجدي، الذي أسلم الروح إلى بارئها، أول أمس السبت، عن عمر يناهز 68 عاما.

وأكد الملك، في هذه البرقية، علمه بتأثر كبير بوفاة الفنان المغربي المقتدر ميمون الوجدي، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه.

ومما جاء في هذه البرقية "وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، وللأسرة الفنية للفقيد، ولجميع أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازينا وصادق مواساتنا في فقدان أحد رواد فن 'الراي' بالمغرب، ساهم، طيلة حياته الحافلة بالعطاء والإبداع، في إثراء الخزانة الفنية الوطنية بأعماله المتميزة".

وتضرع الملك إلى الله تعالى بأن يسكن الراحل فسيح جنانه، ويجزيه خير الجزاء عما قدم بين يدي ربه من جليل الأعمال، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - رحمه الله الاثنين 05 نونبر 2018 - 21:07
والصراحة وقفات معاه الاميرة لالة مريم ولكن قدر الله وما شاء فعل انا لله وانا اليه راجعون
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2 - خارج من الوطن الاثنين 05 نونبر 2018 - 21:16
الله يرحمه ..... لكن وماذا عن الراعي رحمه الله المتوفي وسط الثلوج أليس من أبناء الشعب ليك الله يامسكين
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3 - أحمد الوجدي الاثنين 05 نونبر 2018 - 21:24
ونحن نفتخر بملكنا نصره الله وحفظه واشتقنا لزيارته
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4 - mellouk الاثنين 05 نونبر 2018 - 21:27
حفظ الله ملك البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وابقاه ذخرا وملاذا للرحمة والمغفرة واسكن الفقيد الشاب ميمون فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.
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5 - سجعي الاثنين 05 نونبر 2018 - 21:27
ويجزيه خير الجزاء عما قدم بين يدي ربه من جليل الأعمال، 
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6 - أحمد أحمد الاثنين 05 نونبر 2018 - 21:29
رحمه ألله واذخله فسيح جناته وإنا لله وإنا اليه راجعون. ملك الراي لن ننساك يا المرحوم ميمون.راك في القلب رحمك الله.
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