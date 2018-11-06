الدائرة الفنية تعرض مسرحية "قاعدة بلا استثناء"

هسبريس من الرباط

تستعد فرقة الدائرة الفنية بمكناس لتقديم عرضها المسرحي الجديد الذي يحمل عنوان "قاعدة بلا استثناء" يوم الخميس المقبل بقاعة "با حنيني" بالرباط، والمندرج ضمن الأنشطة المستفيدة من دعم إنتاج وترويج العروض المسرحية من لدن وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الثقافة موسم 2018.

وتحكي المسرحية، وفق بلاغ للفرقة توصلت به هسبريس، قصة رجل غادر من عالم إلى آخر دون أن يعرف السبب، وهو ما جعله ينبهر بذلك العالم الذي لم يسبق له أن عرف عنه أي شيء. لكن سرعان ما تم رفضه تحت ذريعة أنه ميت بالغلط ولم يحن وقته بعد، وهذا ما جعل قريحة السؤال تتحرك لديه، ليبدأ في طرح مجموعة من الأسئلة الوجودية التي تحوم حوله لكي يبحث عن معنى لوجوده. أما بعد ذلك، يعود دون إرادته إلى العالم الذي كان فيه وسط أناس لا يعرفهم ولا يعرفونه، بعض منهم اعتبره وليا صالحا والبعض الآخر اعتبره جنيا وجب حرقه لكي يتحول إلى كنز، ليجد هذا الشخص نفسه بدون هوية ومنبوذ من العالمين.

المسرحية من تأليف الكاتب المسرحي المغربي عبد السلام الحبيب، وقدمها زمرة من خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي في مختلف التخصصات، اقتباس وإخراج إلياس الرويشات، والسينوغرافيا لناجي اعريوس، وتمثيل جهاد مكيني والمهدي بوخريص ومحمد صوفي، بالإضافة إلى حمزة الخياطي وآخرين.

وتختم الفرقة بلاغها بالتأكيد على أن المخرج وزملاءه حاولوا "من خلال هذه المسرحية أن يرسموا معاناة الأفراد المختلفين والمنفردين، ليكرسوا لنا بهذا العمل ثقافة الاختلاف وقبول الآخر ككيان مستقل وكذات حرة لها خصوصياتها ومميزاتها".