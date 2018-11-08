24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2207:5013:1616:0718:3319:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لفتيت: الجهود الأمنية تحاصر الجريمة .. والإرهاب يهدد المملكة (5.00)

  2. يوفنتوس وبرشلونة يحتفيان بذكرى المسيرة الخضراء (5.00)

  3. الأمن يوقف مغامرة تاجر مخدرات وسط شيشاوة (5.00)

  4. الحكومة تُواصل الاقتراض من المؤسسات الدولية رغم تحذيرات جطو (5.00)

  5. الريسوني رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | رواية "هذا الأندلسي" لحميش تتكلم باللغة الصربية

رواية "هذا الأندلسي" لحميش تتكلم باللغة الصربية

رواية "هذا الأندلسي" لحميش تتكلم باللغة الصربية
هسبريس من الرباط
الخميس 08 نونبر 2018 - 08:30

صدرت حديثا الترجمة الصربية لرواية "هذا الأندلسي" للكاتب المغربي بنسالم حميش، أنجزتها الناقدة المستعربة "Dragana Djordjevic" التي قدمتها في المعرض الدولي للكتاب المنعقد مؤخرا في بلغراد.

يقول حميش عن شخصية الرواية المحورية "أبو محمد عبد الحق ابن سبعين" إنه أندلسي-مغربي (من القرن السابع الهجري)، "فيلسوف ومتصوف، عاصر انتقال الأندلس إلى عهد ملوك الطوائف وتدهور حكم الموحدين، وعانى الأمرين من تعصب الفقهاء عليه، مما جعله يهاجر من مدينته مرسية (أيام ملوك بني هود) إلى سبتة حيث أقام حوالي عقد من الزمان في رعاية امرأة حسناءَ ثرية، طلبته للزواج وبنت له في رياضها زاوية للخلوة والتحصيل والكتابة؛ فكانت هذه الفترة هي الأغنى والأنشط في حياته؛ إذ خلالها وضع أهم مصنفاته، وكثر أتباعه، وانتشر مذهبه في وحدة الوجود".

"إن ما جذبني إلى ابن سبعين وقوى انشغالي به"، يضيف الكاتب، "هو أنه شخصية تراجيدية، وبالتالي روائية بامتياز، ننفذ من خلال سيرته وكتاباته إلى عمق عصر زاخر بالأحداث الجسام والأعلام الكبار في مجالات الفكر والتصوف والأدب والسياسة".

حري بالذكر أنه سبق للمستعرب الأمريكي روجي ألن أن ترجم هذه الرواية إلى الإنجليزية ونال عنها جائزة غوبش بانيبال. كما أن بعض أعمال حميش الروائية ترجمت إلى لغات أجنبية عدة، منها الإندونيسية واليونانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.