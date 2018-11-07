الجوهري يعرض "ولولة الروح" في القاعات الوطنية

هسبريس من الرباط

تشرع القاعات السينمائية الوطنية في عرض الشريط السينمائي المغربي الجديد "ولولة الروح"، لمخرجه عبد الإله الجوهري، ابتداء من 14 نونبر الجاري، بينما سيلتقي الصحافيون والنقاد مع عرض خاص للفيلم مساء يوم غد الخميس بالمركب السينمائي ميغاراما بالدار البيضاء.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن "الفيلم يتناول قصة إدريس، الطالب السابق في شعبة الفلسفة بكلية الآداب بالرباط والمناضل اليساري ضمن الحركة الطلابية الذي التحق بسلك الشرطة، حيث عُين بمدينة خريبكة، وهناك سيصطدم بواقع اليسار والنضال، وتصبح من مهامه ضرورة اعتقال بعض رفاقه من المناضلين اليساريين، وفي الآن نفسه، يتعرف على الشيخ الروحاني وعشيرته الشيخة الزوهرة، ليكتشف معهما فن العيطة ومعاني الحكمة والوفاء للمبدأ".

وأضاف البلاغ أنه "في خضم أحداث الشريط، التي تدور خلال بداية السبعينات، يتم اكتشاف جثة فتاة بيضاء شقراء مجهولة الهوية، يحاول (ادريس) البحث عن أسرار ودوافع الجريمة، لكنه يجد نفسه أمام لغز كبير، فالكل يتحدث عن الفتاة دون أن يعرف من تكون، خاصة الشيخ الروحاني وخربوش الكويلة، من خلال ترديد لازمة: مشفتو الغزال آهيا الصيادة / ما شفتو الخليل آصحاب الليل / الشهيبة بنت الفاسي مدوخة راسي، لتبقى الأسئلة معلقة: من تكون هذه القتيلة؟ وما علاقتها بالزمان والمكان؟".

وأوضح البلاغ أن "الفيلم (93 دقيقة) من إنتاج بوشتى فيزيون، وتشخيص يوسف عربي، وسعيدة باعدي، وجيهان كمال، ومحمد الرزين، وحسن باديدا، وعبد النبي البنيوي، وعبد الحق بلمجاهد، وصلاح ديزان، وبنعيسى الجيراري، وسيناريو عثمان أشقرا، وتصوير علي بنجلون، ومونتاج محمد الوزاني، وصوت محمد عواج، وموسيقى نسيم حداد".

ويعد فيلم "ولولة الروح"، للمخرج والناقد والصحافي عبد الإله الجوهري، إبداعا جديدا يحتفي بفن العيطة، ويحاول رد الاعتبار لمرحلة تاريخية مر بها المغرب المعاصر وكذا للسينما الوطنية.