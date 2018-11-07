24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4913:1616:0818:3419:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تلاميذ يقاطعون الدراسة وينتفضون ضد التوقيت الجديد بـ"مقارينش" (5.00)

  2. دراسة: الغالبية الساحقة من المغاربة تعارض "التوقيت الصيفي" (5.00)

  3. شبح "الساندريات" يحصد روح عامل عشريني في "عاصمة الفحم" (5.00)

  4. الحكومة تُواصل الاقتراض من المؤسسات الدولية رغم تحذيرات جطو (5.00)

  5. الريسوني رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | الزاهر ينقل في حالة غيبوبة إلى مصحة بمراكش

الزاهر ينقل في حالة غيبوبة إلى مصحة بمراكش

الزاهر ينقل في حالة غيبوبة إلى مصحة بمراكش
ابراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 23:35

نُقل الفنان المراكشي حميد الزاهر، بعد العاشرة والنصف من ليلة اليوم الأربعاء، إلى مصحة خاصة في حالة غيبوبة، بعدما تفاقم وضعه بسبب مضاعفات صحية مفاجئة.

وكان الفنان الشعبي المذكور غادر، أخيرا، المصحة بعد ما خضع للفحوصات والعلاج وبدأ وضعه الصحي يتحسن.

واشتكى أنجال حميد الزاهر، في تصريح لهسبريس، من ظلم ذوي القربى من أسرة الفن، وخاصة من أهل مراكش الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء عيادة واحد من أعمدة الأغنية الشعبية، في لحظة هو أمسّ الحاجة إلى دعم كل الجهات؛ لكنه لم يجد سوى دعم ومساندة أفراد أسرته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.