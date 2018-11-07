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كُتّاب وآراء
الزاهر ينقل في حالة غيبوبة إلى مصحة بمراكش
نُقل الفنان المراكشي حميد الزاهر، بعد العاشرة والنصف من ليلة اليوم الأربعاء، إلى مصحة خاصة في حالة غيبوبة، بعدما تفاقم وضعه بسبب مضاعفات صحية مفاجئة.
وكان الفنان الشعبي المذكور غادر، أخيرا، المصحة بعد ما خضع للفحوصات والعلاج وبدأ وضعه الصحي يتحسن.
واشتكى أنجال حميد الزاهر، في تصريح لهسبريس، من ظلم ذوي القربى من أسرة الفن، وخاصة من أهل مراكش الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء عيادة واحد من أعمدة الأغنية الشعبية، في لحظة هو أمسّ الحاجة إلى دعم كل الجهات؛ لكنه لم يجد سوى دعم ومساندة أفراد أسرته.