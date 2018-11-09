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كُتّاب وآراء
لجنة الانتقاء تختار مسرحيات "الجائزة الوطنية"
اختارت لجنة انتقاء المهرجان الوطني للمسرح في دورته العشرين العروض المسرحية التي ستشارك في المسابقة الوطنية وتتنافس على الجائزة الوطنية للمسرح.
وأسفرت مداولات اللجنة عن اختيار كل من مسرحية "بيلماون" لجمعية "Vies-ages" بالرباط، ومسرحية "بريسا" لجمعية "مسرح الأفق" بتطوان، و"ايتسوض عاود"، لجمعية "تفسوين للمسرح الأمازيغي" بالحسيمة، و"استرا" لجمعية "آفاق الجنوب للفنون الدرامية" بأكادير، و"نجمة" لجمعية "لايت كوميدي" بالمحمدية.
كما اختارت اللجنة كلا من مسرحية "افريزر" لجمعية "فضاء تافوكت للإبداع" بالدار البيضاء، و"العلوة" لـ "أكون للثقافات والفنون" بالرباط، و"الخالفة" لجمعية "أنفاس للمسرح والثقافة" بالداخلة، و"صباح ومسا" لجمعية "دوز تمسرح" بمراكش، و"لمبروك" لجمعية "ستيلكوم" بالرباط، و"حاسي بلا عكر" لـ "فرقة بروفا للفنون المشهدية" بالعيون.
وترأس لجنة الانتقاء السروت الصغير-المسكيني، بعضوية كل من الأكاديمي محمد بنحساين، وكليوبترا بوليان بريديت، والناقد الطاهر الطويل، والأكاديمي والباحث في المسرح عز الدين بونيت، وسيدي رضوان الشرقاوي، عن وزارة الثقافة والاتصال.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة 20 من المهرجان الوطني للمسرح ستنعقد من 7 إلى 14 دجنبر المقبل بمدينة تطوان.
ووُضِعَت قواعد المهرجان الوطني للمسرح، حسب الموقع الرسمي لوزارة الثقافة والاتصال، بهدف تمكين الممارسين والمهتمين والباحثين من الوقوف على عينات ونماذج من الإبداعات الفنية، ورصد مجمل التوجهات والاختيارات الجمالية والإبداعية داخل المشهد المسرحي المغربي.