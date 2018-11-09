24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:5113:1616:0718:3219:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأمن يوقف مغامرة تاجر مخدرات وسط شيشاوة (5.00)

  2. التعديل الوزاري يكرس قطيعة السبسي والشاهد (5.00)

  3. تلاميذ يحتجون ضد الساعة بجهة درعة تافيلالت (5.00)

  4. احتجاز واغتصاب عنيف يورطان شخصين بأكادير (5.00)

  5. وجهة نظر حول حضور الرئيس المنتدب إلى البرلمان لعرض ميزانية المجلس (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | مصورون مغاربة يعيدون تركيب مشاهد المونديال بمعرض فوتوغرافي

مصورون مغاربة يعيدون تركيب مشاهد المونديال بمعرض فوتوغرافي

مصورون مغاربة يعيدون تركيب مشاهد المونديال بمعرض فوتوغرافي
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 09 نونبر 2018 - 02:00

جرى، مساء الخميس بمقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، تنظيم معرض للصور التي جرى التقاطها في كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم في روسيا صيف هذه السنة.

وجرى خلال هذا المعرض، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ المصورين الصحافيين المغاربة والذي يستمر إلى غاية 18 من الشهر الحالي، تقديم جملة من الصور الفوتوغرافية الرياضية التي وثّقت لهذه المناسبة الكروية التي شارك فيها المنتخب المغربي منذ 20 سنة على الغياب عن هذه التظاهرة الدولية.

وقام كل من المصور الصحافي محمد العدلاني عن جريدة "الأحداث المغربية"، ومحمد بوناجي عن مجلة " le temps"، وعبد المجيد رزقو عن جريدة "أخبار اليوم"، ثم خالد الشوري عن مجلة l'observateur du maroc et l'afrique، وأحمد عاقيل (ماكاو) عن جريدة "بيان اليوم"، بعرض مجموعة من الصور الخاصة باللاعبين والجماهير ومشاهد من روسيا، والتي عادت بمشاهديها إلى أجواء كأس العالم.

وحاول الزملاء المصورون، الذين قادتهم الرحلة إلى روسيا، توثيق مجموعة من المشاهد، سواء ما تعلق بالجانب العمراني والتاريخي لهذا البلد الأسيوي، وكذا توثيق مشاهد من تفاعل الجماهير خاصة المغربية منها مع المباريات التي خاضها المنتخب الوطني أو في تجوالهم بشوارع هذا البلد، ناهيك عن صور من داخل الملاعب الرياضية.

كما جرى خلال هذا الحفل، المنظم بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء والذي شاركت فيه كل من جمعية المصورين المحترفين للصحافة ورابطة المصورين الصحفيين الرياضيين، تكريم اللاعب الدولي المغربي مصطفى الحداوي، إلى جانب مجموعة من اللاعبين القدامى، وكذا الزميل عبد اللطيف المتوكل رئيس رابطة الصحافيين الرياضيين بالمغرب، وأحمد المشواري قيدوم المصورين الصحافيين.

وقال الزميل المصور الصحافي عبد المجيد رزقو، عن جريدة "أخبار اليوم"، إن هذه التجربة تعد "الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة الرياضية بالمغرب، لأنه لم يسبق لأي بعثة رياضية في تظاهرة كأس العالم أن قامت بتأريخها وتوثيقها".

وأضاف رزقو، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "في تاريخ مشاركة المنتخب الوطني بكأس العالم لم يتم عرض الصور التي التقطها من الزملاء، مع العلم أن خزانة وأرشيف الزملاء مليء بهذه الصور التي تستحق العرض".

وشدد مصور جريدة "أخبار اليوم" على أن الزملاء المصورون، الذين قادتهم الرحلة إلى روسيا، يحاولون من خلال هذه المبادرة المتمثلة في معرض للصور "مأسسة هذه الثقافة غير الموجودة في الجسم الصحافي برمته، وكذا إخراج الأرشيف المتعلق بعشرات الصور التي يتم التقاطها وتبقى رهينة صاحبها".

من جانبه، عبّر اللاعب الدولي مصطفى الحداوي، الذي جرى تكريمه في هذا الحفل، عن إعجابه بهذه الصور التي توثق لمشاهد من كأس العالم التي كانت بعيدة عن الكثيرين ولم تلتقطها كاميرات الشاشات التي عرضت المباريات.

كما عبّر كثيرون من الحاضرين عن إعجابهم بهذه الصور، التي رحلت بمشاهديها إلى جوانب خفية من كأس العالم والبلد المحتضن له.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.