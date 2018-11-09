عازف روماني يحرز جائزة الأميرة للا مريم للبيّانو

هسبريس - وائل بورشاشن (صور: منير امحيمدات)

أسدلت المنافسة الدولية للعزف على البَيَان التي نظمت تحت رعاية الأميرة مريم ستارها ليل الخميس، بأكاديمية المملكة المغربية بالعاصمة الرباط، معلنة فوز ماكسيم جيفري، عازف بيان روماني، بجائزتها الكبرى.

وعرفت هذه المنافسة الدولية مشاركة عازفي بيانو شباب من 25 دولة من مختلف أنحاء العالم، وكرّمت على وجه الخصوص النساء الملحّنات، والموسيقى الكلاسيكية العربية والإفريقية، بعد منافسات دامت سبعة أيام.

عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، قال إن الأكاديمية تواصل بهذا النشاط مسيرتها في دروب الفكر والإنسانيات، والانفتاح على الفنون الرفيعة والمبادرات الكفيلة بالسمو بالعواطف الإنسانية والأذواق، مضيفا أننا في حاجة إلى التربية الفنية ذات المعاني والقيم السامية في ظل التطرّف الموجود.

ورأى الحجمري أنه في هذا النشاط "عين ترى وأذن تسمع ومشاعر تتذوق"، موضّحا أن هذه المنافسة تشجّع العازفين والعازفات على آلة البيانو واليافعين منهم على وجه الخصوص، وهو ما يجعل الأكاديمية فضاء لتشجيع الفن لا فضاء للتفكير فقط.

ثرية السراج، عضوة مكتب جمعية الصداقات الموسيقية، قالت إن هدف النشاط هو العزف على البيان لأن الموسيقى لغة عالمية ولا تحتاج مترجما، مضيفة أن المنظمين يهدفون من خلال هذه المنافسة إلى النهوض بأبنائهم المغاربة؛ لأنه "من أجل تشجيع الشبان المغاربة يجب أن يحتكّوا بشباب العالم، ولأن الموسيقى مهمة وفيها قواعد مهمة، وهي موسيقى عالمية يعرفها الجميع، ونود أن يتعلمها جميع أبناء المغاربة لأن الإنسان عندما يضبط عزف آلة من الآلات الموسيقية، فإنه سيضبط مجموعة من المسائل الأخرى".

وأضافت السراج أن مروان بنعبد الله، الذي هو أحد حكام هذه النسخة، سبق أن شارك عندما كان يافعا في إحدى نسخ المنافسة بمدينة مكناس، وذكرت أن مغربيا آخر هو نبيل بن عبد الجليل كان من بين حكام المنافسة الدولية للعزف على البَيَان إلى جانب أعضاء وعضوات من دول أخرى.

من جهته، قال جفري ماكسيم، عازف البيان الفائز بالجائزة الكبرى، إنه فرح بفوزه بعد مشاركته الأولى وزيارته الأولى للمغرب، على الرغم من أن الأسبوع الماضي كان صعبا ومتعبا بالنسبة إلى جميع المشاركين.

ورأى ماكسيم أنه من المثير للاهتمام هو أن هناك مشاركين وحكاما من مختلف أنحاء العالم وأنماطا مختلفة في عزف البيان، وزاد أنه بطريقة غريبة يجمع كل هؤلاء الناس ويتم اختيار واحد من بينهم في جو حاد عن طريق الموسيقى؛ رغم أن الموسيقى تتحدث بذاتها ولا تحتاج منافسات ومنافسين، ثم استدرك قائلا "لكن المنافسات منصة جيدة، وبطريقة من الطرق هي وسيلة أسهل لخلق موسيقى أحسن وأكثر جودة؛ ولهذا أنا سعيد لأجل المنظمين الذين بذلوا جهدا في تنظيم هذه المنافسة".