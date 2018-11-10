وفد أمريكي عن جامعة "ميسيسيبي" يزور المغرب

هسبريس من الرباط

استقبل محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، وفدا عن جامعة ميسيسيبي بالولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة البروفيسور إدوارد فرانش، نائب الرئيس التنفيذي لهذه الجامعة، بحضور عبد الواحد بن نصر، مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وعبد العزيز بنجواد، نائب رئيس الجامعة الدولية بالرباط.

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن "الوزير أكّد خلال اللقاء على أهمية العلاقات الثنائية، التي تجمع المملكة المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعبّر عن الاهتمام الذي توليه الوزارة لكل المبادرات التي من شأنها أن تزيد هذه العلاقة المتميزة قوة ورسوخا".

وأضاف البلاغ "شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين جامعة ميسيسيبي والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، عبر تكثيف الشراكات والمبادلات المتعلقة خصوصا بالزيارات الأكاديمية بين الباحثين والطلبة من المعهد والجامعة، وتوفير منح لفائدة الأساتذة الباحثين والطلبة الراغبين في القيام بزيارات دراسية بها، بالإضافة إلى استقبال طلبة أمريكيين للالتحاق بمجموعات برامج البحث المغربية".

وجاء في البلاغ ذاته أنه "تمت دراسة إمكانية إطلاق برامج مشتركة تهم أساسا البحث العلمي الأثري والأنتروبولوجيا، وإمكانية اعتماد دبلوم مشترك بين المؤسستين. كما تم الاتفاق على تطوير التعاون في مجال التقنيات الحديثة المرتبطة بالبحث الأثري في مختلف الأوراش المقامة على الصعيد الوطني".