رسّامون يحوّلون زقاق "المزدح التحتاني" إلى رواق فني مفتوح بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

إذا كانت معظم أزقة مدينة فاس العتيقة، الشهيرة بضيقها والتواءاتها وصعودها ونزولها، تعيش على وقع الإهمال، فإن زقاق "المزدح التحتاني"، الذي يربط بين "الطالعة الكبيرة" و"الطالعة الصغيرة"، حظي، قبل سنتين من الآن، بمبادرة فريدة قادها ستة رسامين عصاميين، الذين تمكنوا من انتشال هذا الزقاق من واقع النسيان ونقلوه، رويدا رويدا، إلى عالم الشهرة الواسعة بعد أن حولوه إلى مرسم مكشوف ورواق فني مفتوح يزخر بأجمل اللوحات.

أصبح زقاق "المزدح التحتاني"، بعد هذه المبادرة المتفردة، معروفا في مختلف بقاع العالم باسم RAINBOW STREET ART FES، الذي يعني بالإنجليزية "شارع قوس قزح لفن فاس"، حيث، وسط هذا الطيف من الألوان، يستلهم هؤلاء الفنانون العصاميون أفكارهم، ويحولونها، على الملأ وتحت أنظار الجمهور، إلى لوحات تشكيلية ورسومات تثير إعجاب الزوار، المغاربة والأجانب.

من "المزدح التحتاني" إلى "قوس قزح"

"كان زقاق المزدح التحتاني مهملا، ولم يكن يدخل إليه أي أحد من زوار المدينة، ففكرنا في تحويله إلى معرض فني مفتوح، وبادرنا إلى صباغة أسواره وأرضيته بألوان قوس قزح، ومن هنا أخذ اسمه الجديد"، يقول مصطفى كاجو، البالغ من العمر حوالي 50 سنة، مبرزا لهسبريس "أنه بعد تعليق الأعمال الفنية على جدرانه، أثار ذلك إعجاب الناس، وبدأ إقبالهم يزداد عليه لاكتشاف ما به من معروضات"، مضيفا: "من لا يشتري، على الأقل يأخذ فكرة عن هذا المكان الذي يجمع بين الألوان والهندسة المعمارية الأصيلة لمدينة فاس".

"بصراحة فكرة تحويل هذا المكان إلى مرسم ومعرض للوحات الفنية جاءت لأول مرة من طرف زميلنا عمر الذي أُعجبتنا فكرته، وانخرطنا فيها جميعا"، يوضح باجو، الذي استطرد قائلا: "لدينا أزيد من أربعة ملايين متتبع على فيسبوك وأنستغرام، وهذا الزقاق أصبح معروفا على الصعيد العالمي، خاصة في الصين".

كاجو، الذي لا يتعدى مستواه الدراسي الثالثة إعدادي، قال إنه تعلم فن الرسم على يد أحد أفراد عائلته، مشيرا إلى أن رسامي "قوس قزح" يعبرون، من خلال لوحاتهم التي تثير شغف الزائر، عن الطبيعة والتراث المغربي، مثل الجبال، وغروب الشمس في الصحراء، وكذلك آثار مدينة فاس العتيقة من حمامات قديمة وأبواب عتيقة، وجامعي المولى إدريس والقرويين، والمدارس العتيقة، كالمدرسة البوعنانية، فضلا عن الأزقة القديمة ودار الدباغ وباب بوجلود.

شهرة تسير بها الركبان

من جانبه، أوضح محسن الناجي، في عقده الثالث، الذي يستعمل الخشب ليرسم عليه ما يخالجه من أفكار، أنه تحول من لاعب لكرة القدم إلى رسام بالشارع، مبرزا أنه متخصص في المزج بين الرسم المغربي والإفريقي في لوحاته، قائلا في حديث لهسبريس عن تجربته: "تعلمت هذا الفن على يد أحد الرسامين من كوت ديفوار التقيت به بمدينة الصويرة، حيث قضيت برفقته ثلاثة أشهر هناك، وبعد ذلك، فكرت في نقل هذا النمط الفني إلى مدينة فاس".

ويضيف: "لم نكن نتوقع أن يلق هذا المعرض المفتوح إقبالا بهذا الشكل، وهذا شجعنا أكثر على تطوير هذه التجربة لإرضاء الزبناء الذين إذا عشق أحد منهم عملا لنا، نبيعه له بالسعر الذي يرضيه، والجميل أن مسؤولي مدينة فاس، بدورهم، أعجبوا بهذا المشروع وشجعونا على الاستمرار في تطويره".

"أخد هذا الشارع شهرة واسعة في العالم، حيث يأتيه الزوار من مختلف بقاع العالم"، يوضح عمر الشيخي، واحد من الفنانين العصاميين بشارع "قوس قزح" لم يسبق له الدخول إلى المدرسة، مفيدا هسبريس، وهو منهمك في رسم لوحة فنية تتداخل فيها الوجوه والألوان والأشكال، بأن رسامي "قوس قزح" ينقلون إبداعاتهم على الجلد والثوب والخشب والخزف باستعمال الوسائل والألوان المتعارف عليها لدى الرسامين.

"أعجبني، حقيقة، ما يفعله هؤلاء الفنانون"، تقول سائحة إسبانية، مضيفة لهسبريس أنه لا بد أن تقتني أحد الأعمال المعروضة بـ"قوس قزح"، مشيرة إلى أنها تفضل لوحة معبرة عن تراث مدينة فاس لتظل ذكرى لها عن رحلتها إلى هذه المدينة التاريخية.

من جانبهما، عبر سائحان من دولة سلوفينيا عن إعجابهما بهذا المعرض المفتوح للوحات الفنية مختلفة الأشكال والرسومات، التي يتم إنجازها أمام الجمهور، مؤكدين في حديثهما لهسبريس على جمال مدينة فاس التاريخية التي أسرّا بأن زيارتهما لها ستبقى خالدة في ذاكرتيهما.