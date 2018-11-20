الغفولي: "الساعة الإضافية" تضر حياة الناس .. والفن المغربي بخير

هسبريس من الرباط

قال زكرياء الغفولي، المغني المغربي، إنه مع عموم الناس فيما يتعلق بالزيادة في الساعة القانونية للمملكة؛ مضيفا أن حياة المغاربة ستتضرّر من الزيادة في الساعة رغم مرونة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتغيير استعمال زمن المتمدرسين، متمنيا أن تنجز دراسة حتى يعيش الناس والمجتمع ككل في راحة.

وذكر الغفولي في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية أن جديده الغنائي أغنية راي بعنوان "ندمانة"، سجلها في استوديو عادي لكونه يعدّ أغنية مصورة كبيرة تحضر فيها الهوية المغربية، ضاربا موعدا لمعجبيه في بداية السنة المقبلة ليتعرفوا عليها.

وعبّر المغني عن اهتمامه بالزي المغربي الذي يظهر في جميع مقاطعه الموسيقية المصورة، وأوضح أنه رغم ظهوره بمظهر عصري في أغنية "زيد فالمزيكا"، فإنه يظهر بالزي المغربي التقليدي المعبّر عن الهوية المغربية في أغنيته المصورة الأولى "راح الغالي"، وفي أغنيته "حوبينو"، في مقطعه المصور الجديد.

وقال الغفولي إن الفن بالمغرب فيه الجيد وفيه السيء، وأضاف مفسرا: "هناك مغنون يجتهدون، ولكن قليلا منهم من يجتهد في إطار هويتنا المغربية، فالغالبية تتوجه إلى الراي أو الأغنية العصرية، وهذا جيد لكن لا يجب أن يعني أنه عندما نفتح المذياع لا نعرف هل نحن بالمغرب أم في بلد آخر. يجب أن نسمع في القنوات الإذاعية المغربية الوتر، والبندير، والعود، بطريقة عصرية".

ورأى المغني أن "الفن المغربي" ما زال بخير وعلى خير، مضيفا أن أكبر دليل على ذلك هو أغنيته "حوبينو" بوصفها أغنية مغربية أصيلة، بكلمات محترمة، وتوزيع جيد، ولحن جميل، ولا تخدش الحياء؛ ولهذا يحفظها جميع المغاربة، إلى جانب أغان مثل "الحب زوين".

الغفولي الذي قال لهسبريس إن من يؤدون الفن المغربي الأصيل داخل المملكة يعدون على رؤوس الأصابع، ذكر أن مقاطع موسيقية جميلة يخونها التسويق بالمغرب، فلا تتمكن من الانتشار بالشكل الذي يجب أن تنتشر به، قبل أن يستدرك موضّحا أن "هناك اجتهادات في الميدان، وكما يوجد الطالح يوجد الصالح".

وعلّق المتحدث على الوضعية الصعبة لمجموعة من الفنانين المغاربة بقوله إن ظروف الفنانين مختلفة، "وأحسن الله عونَهم؛ لأن كاهلهم قد يثقل بالمشاكل فيفرغونها في الصحافة"، ثم زاد: "يوجد فنانون كبار يعانون في صمت رغم أنهم يعطون الكثير للأغنية المغربية".