معرض طلابي في الشيلي يعرف بالثقافات المغربية

متابعة من خالد ملوك

استفاد العشرات من التلاميذ بجمهورية الشيلي من فعالية برنامج تكويني دام لقرابة ثلاثة أشهر يروم التعريف بالتقاليد والعادات والتراث الفني المغربي، من خلال قراءة نصوص مكتوبة ومشاهدة مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية وحضور ندوات حول التاريخ الحضاري والثقافي للمملكة.

ونظمت بلدية "Sagrada Familia"، التابعة لمحافظة ماولي وسط البلاد، معرضا فنيا حول الثقافة المغربية عرف مشاركة طلاب خمس مؤسسات تعليمية نجحوا في تجسيد التراث المغربي، من خلال عرض إبداعاتهم الفنية التي يفوق عددها 200 بساحة "أرماس" بالمنطقة ذاتها.

وأوردت صحيفة "إل يريوديستا" أن الحفل الفني عرف حضور كل من كنزة الغالي، سفيرة المغرب المعتمدة في الشيلي، ومارتن أرييغادا، عمدة البلدية، إلى جانب مسؤولين من السلطة المحلية، مضيفة أن الشخصيات الحاضرة أثنت على جهود التلاميذ الذين قدموا رسومات تجسد المورث الاجتماعي والثقافي للمجتمع المغربي.

وقالت السفيرة كنزة الغالي إن المعرض يروم تقريب العادات المغربية إلى الشيليين، مبرزا في الآن ذاته أن "هذه المبادرة تندرج في إطار تحالف يهدف إلى تعميق وتطوير المعرفة المتبادلة بين مختلف المؤسسات التعليمية بالبلدين، وهي جزء من أجندة العمل التي تقوم بها سفارة المملكة بالعاصمة سانتياغو".

من جهته، أوضح العمدة أرييغادا أن المعرض الفني، الذي أشرفت عليه إدارة التربية والتعليم بالمنطقة، يسعى إلى فتح آفاق جديدة للتلاميذ الشيليين خارج حدود البلاد، موردا أن سلطات البلدية التي يترأسها نظمت أنشطة ثقافية ورياضية، في إطار برامج التعاون وتبادل الطلاب بين المملكة المغربية وجمهورية الشيلي.