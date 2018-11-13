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الرئيسية | فن وثقافة | فيلم "ذا غرينش" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

فيلم "ذا غرينش" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

فيلم "ذا غرينش" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 03:45

تصدر فيلم الرسوم المتحركة "ذا غرينش" إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية، حسب ما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في أداء اصوات شخصياته كل من بنديكت كومبرباتش وأنجيلا سبيري ورشيدة جونس، إيرادات بلغت 66 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثاني الفيلم الدرامي "بوهيميان رابسودي"، الذي يشارك في بطولته كل من رامي مالك ولوسي بوينتون ومايك مايرز، محققا إيرادات بلغت 30.9 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم الرعب والإثارة "أوفر لورد"، الذي يشارك في بطولته كل من بوكيم وودبين ووايت راسل وبيلو إسبيك، محققا إيرادات بلغت 10.1 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الرابع فيلم المغامرات والإثارة والخيال العلمي "ذا نتكراكر أند ذا فور ريلمز"، الذي يشارك في بطولته كل من ماكنزي فوي وهيلين ميرين ومورجان فريمان وكيرا نايتلي، محققا إيرادات بلغت 9.6 مليون دولار.

وحل في المركز الخامس الفيلم الإثارة والتشويق "ذا غيرل إن ذا سبايدرز ويب"، الذي يشارك في بطولته كل من كلير فوي ولاكيث ستانفيلد وسيلفيا هويكس، محققا إيرادات بلغت 8 ملايين دولار.

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