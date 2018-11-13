الشودري تقدم سيرة مصطفى عائشة بدار الأوبرا‎

هسبريس من الرباط

شاركت الفنانة والأستاذة سلوى الشودري، ممثلة لوزارة الاتصال والثقافة، في مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية السابع والعشرين، الذي تقيمه وزارة الثقافة والمركز الثقافي القومي دار الأوبرا المصرية، والذي بدأ من 1 نونبر ويستمر إلى 12 منه.

وساهمت الشودري بورقة عمل بحثية حول الإبداع الموسيقي العالمي في المغرب، واتخذت كنموذج المؤلف العالمي مصطفى عائشة الرحماني.

وتضمن البحث سيرة المؤلف مصطفى عائشة وأهم محطات حياته المهنية وعرض مؤلفاته الموسيقية الكلاسيكية، والفرق التي عزفت مؤلفاته في العديد من الدول الأوربية.

وأكدت المطربة والملحنة سلوى الشودري على وجوب الاحتفاء بالرجل وتقديم أعماله في المحافل الموسيقية والمعاهد الفنية، وأن يثار الحديث والجدل حولها حتى يتم التعرف على هذا المجهود الكبير الذي قام به في حقل التأليف الموسيقي.