الفنان ووترز يدعم مقاطعة إسرائيل لتحرير فلسطين

هسبريس - إفي

دافع الموسيقي البريطاني روجر ووترز عن مقاطعة إسرائيل لوقف الاحتلال الفلسطيني وإعادة لمواطنيها حقوقهم، وذلك في مؤتمر عقد في الشيلي؛ بالعاصمة سانتياغو.

واستغل ووترز جولته اللاتينية، التي سيقدم خلالها العديد من الحفلات، ودافع عن القضية الفلسطينية في الدولة التي تضم أكبر جالية فلسطينية في أمريكا اللاتينية؛ بواقع نحو نصف مليون فلسطيني.

وطالب الفنان علنا بدعم حركة المقاطعة لإسرائيل من أجل زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على الدولة العبرية. وأكد أن ضرورة الاعتراف بحق فلسطينيي الخارج في العودة إلى أراضيهم ومنح كل الفلسطينيين حقوقهم.

ودافع ووترز عن نفسه من اتهامات "معاداة السامة"، مشيرا إلى أن كل انتقاداته لإسرائيل توصف بـ"معاداة السامية". وأشار إلى أن دعمه للقضية الفلسطينية بدأ في 2005، حين كان من المقرر أن يقدم حفلا في تل أبيب، ولكنه ألغاه في النهاية.