24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5613:1716:0418:2819:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزارة الرياضة تعلن مجانية ولوج "ملاعب القرب" (5.00)

  2. صحيفة بريطانية: ترامب يشجع المتطرفين بإسرائيل (5.00)

  3. دفاع "ضحايا بوعشرين" يدين مواقف بنكيران والأمير مولاي هشام (5.00)

  4. دفاع ضحايا بوعشرين (5.00)

  5. طبيبة مغربية تحرز "جائزة العرب" لخدمات نقل الدم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | الفنان ووترز يدعم مقاطعة إسرائيل لتحرير فلسطين

الفنان ووترز يدعم مقاطعة إسرائيل لتحرير فلسطين

الفنان ووترز يدعم مقاطعة إسرائيل لتحرير فلسطين
هسبريس - إفي
الخميس 15 نونبر 2018 - 03:18

دافع الموسيقي البريطاني روجر ووترز عن مقاطعة إسرائيل لوقف الاحتلال الفلسطيني وإعادة لمواطنيها حقوقهم، وذلك في مؤتمر عقد في الشيلي؛ بالعاصمة سانتياغو.

واستغل ووترز جولته اللاتينية، التي سيقدم خلالها العديد من الحفلات، ودافع عن القضية الفلسطينية في الدولة التي تضم أكبر جالية فلسطينية في أمريكا اللاتينية؛ بواقع نحو نصف مليون فلسطيني.

وطالب الفنان علنا بدعم حركة المقاطعة لإسرائيل من أجل زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على الدولة العبرية. وأكد أن ضرورة الاعتراف بحق فلسطينيي الخارج في العودة إلى أراضيهم ومنح كل الفلسطينيين حقوقهم.

ودافع ووترز عن نفسه من اتهامات "معاداة السامة"، مشيرا إلى أن كل انتقاداته لإسرائيل توصف بـ"معاداة السامية". وأشار إلى أن دعمه للقضية الفلسطينية بدأ في 2005، حين كان من المقرر أن يقدم حفلا في تل أبيب، ولكنه ألغاه في النهاية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.