الأعرج يطمئن على الوضع الصحي للفنان العمراني

إبراهيم مغراوي من مراكش

زار محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أمس الثلاثاء، الفنان المغربي مولاي عبد الله العمراني للاطمئنان على وضعه الصحي بعد الوعكة الصحية التي ألمت به في الفترة الأخيرة، ونقل على إثرها إلى المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش.

وتقدم الوزير بعميق مواساته لأفراد أسرة الفنان الذين كانوا حاضرين لحظة الزيارة، وعبر لهم عن مساندة وزارة الثقافة لعبد الله العمراني في محنته ومؤازرته ماديا ومعنويا، وتمنى له الشفاء العاجل ليعود إلى جمهوره في أقرب وقت.

وفي هذا الإطار، استمع الوزير للتوضيحات والشروحات التي قدمها الطبيب محمد أخضار، الذي يشرف على تتبع الوضع الصحي للفنان العمراني، والذي أكد أن "الطاقم الطبي يعكف على إجراء تحاليل مخبرية أولية"، مشيرا إلى أن "هذه التحاليل ستشكل أساسا لاتخاذ قرار تدخل الأطباء، وتحديد طبيعة العملية الجراحية التي سيخضع لها الفنان المغربي".

وأوضح أخضار أن الحالة الصحية للفنان العمراني تحت السيطرة، وتحظى بالتتبع والمراقبة المستمرة لأطر ومسعفي المستشفى العسكري ابن سيناء.

ويعد الفنان مولاي عبد الله العمراني من الفنانين المغاربة الذين أعطوا الشيء الكثير للساحة الفنية المغربية من خلال العديد من الأعمال المسرحية، التليفزيونية والسينمائية، التي تؤثث الخزانة الفنية الوطنية، كما شارك في مجموعة من الأفلام الأجنبية التي انتزع من خلالها إشادة كبار الممثلين والمخرجين الأجانب.

يذكر أن وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، كان قد أعطى تعليماته، في الأيام القليلة الماضية، لمواكبة وتتبع الوضع الصحي للفنان حميد الزاهير، الذي يعاني هو الآخر من وضع صحي حرج.