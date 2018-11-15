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كُتّاب وآراء
الدحرشي يقصّ صرخة المرأة في "ظلام الصمت"
صدرت للكاتب المغربي أحمد الدحرشي المجموعة القصصية "صرخة في ظلام الصمت"، بدعم من جمعية مسرح أصدقاء الفنون بالعرائش؛ وهي تجربة أولى للمؤلف في هذا الجنس الأدبي بعد كتابه الأول في أدب الرحلة "مشاهداتي من رحلتي إلى البيرو" الذي أصدره عام 2016.
خرج الكتاب في 91 صفحة من الحجم المتوسط، يتضمن ست قصص يتراوح طولها بين 10 و14 صفحة، واستهلها الكاتب بإهداء قال فيه: "إلى كل أنثى ترى نفسها في بطلات هذا العمل".
وتجتمع القصص كلها أولا على وحدة الموضوع، وهو شقاء المرأة الشرقية مع اختلاف النماذج، ثانيا على البنية التقليدية للقصة (البداية/النهاية) بكرونولوجية منطقية خالية من المفاجآت. ثالثا كل النهايات بئيسة لا انتصار فيها للأمل.
الكاتب أحمد الدحرشي من مواليد العرائش سنة 1971، حاصل على الإجازة في التاريخ سنة 1996 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، موظف بجماعة العرائش، أحد الوجوه المعروفة في الساحة الثقافية بمدينته، وهو حكواتي أطفال ينشط داخل وخارج المملكة المغربية.
وكان المركز الثقافي الإقليمي بالعرائش احتضن أول حفل توقيع لهذا الإصدار يوم السبت 10 نونبر 2018، عرف مشاركة كل من مصطفى العطار، وسليمان الطالي بقراءتهما النقدية، وسيره عبد السلام الصروخ.