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الرئيسية | فن وثقافة | "بْريسَا" تستبطن استحالة الأحلام في الواقع المغربي

"بْريسَا" تستبطن استحالة الأحلام في الواقع المغربي

"بْريسَا" تستبطن استحالة الأحلام في الواقع المغربي
عبد الجواد الخنيفي من تطوان
الجمعة 16 نونبر 2018 - 07:10

عبر تشخيص المشترك الإنساني وقضايا المواطن المغربي ضمن الحياة اليومية، يستعد مسرح الأفق بتطوان لتقديم عمله المسرحي الجديد "بريسا".

وتروم المسرحية التي تقع أحداثها بالمقهى، والتي من المنتظر تقديمها من خلال جولات بكل من مدن تطوان، ومكناس، والدار البيضاء، ومراكش، وأكادير، والرباط، إلى القبض على العابر والمنفلت في الحياة وفي العلاقات الإنسانية وفي سيل اليومي الجارف.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال معد ومخرج المسرحية، علي البوهالي: "لقد قمنا في البداية باختيار ورش مفتوح للكتابة، تم عبره تحديد التيمات والمواضيع المراد طرحها لكتابة نصوص جديدة تحدد طبيعة العلاقة التي يجب أن تجمع بين العرض المسرحي وجمهوره وتعكس الرؤى حول قضايانا الإنسانية واستحضار السؤال الاجتماعي في الممارسة المسرحية".

وزاد البوهالي: "إلا أن شخوص المسرحية هم تجميعات للذوات وللثابت ضمن الواقع المغربي ومدى مصارعتهم للزمن لتحقيق العديد من الانتظارات التي استحالت أحلاما، باعتبار أن الآخر يقف كحجرة عثرة ولا يظهر إلا باعتباره جحيما".

يذكر أن مسرحية "بريسا" جمعت توليفة من الطاقات الواعدة من مبدعين من تطوان وفعاليات من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وهي من تأليف عبد الرحيم المسعودي، وتشخيص عبد السلام الصحراوي وهند بن اجبارة وزهرة الهواوي وياسر الترجماني وعلي البوهالي، وفي جانب المحافظة العامة نجيب عبو، وعلى مستوى إدارة الخشبة محسن زروال، وفي السينوغرافيا رشيد الخطابي، وفي مساعدة المخرج محمد بودان، فيما تكلف طارق الشاط بالإدارة الفنية.

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