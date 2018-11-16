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الرئيسية | فن وثقافة | الشعر يجمع المصري الشهاوي والمغربي بوسريف

الشعر يجمع المصري الشهاوي والمغربي بوسريف

الشعر يجمع المصري الشهاوي والمغربي بوسريف
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 نونبر 2018 - 05:20

يحتضن بيت الصحافة بمدينة طنجة، غدا السبت، لقاء بين الشاعر المصري أحمد الشهاوي والشاعر المغربي صلاح بوسريف، تحت شعار "يد تصافح أخرى.. حوار المشرق والمغرب.. في المحبة والعشق والعرفان".

اللقاء الذي سيقدمه ويؤطره الشاعر والإعلامي عبد اللطيف بن مكي، وصفه المنظمون بـ"جسر عبور بين ماء النيل وهواء البوغاز"، و"حوار المشرق والمغرب".

وأشار المنظمون إلى أن "اللقاء هو نفسه معنى الأنا في آخرها، ومعنى المعرفة والجمال، حين يصدر عن ذات محترقة بالشعر، وتنعم باحتراقها، بل تستلذ به، لأنه احتراق وجود، واحتراق كينونة تنهض من رمادها حرّى بشوق اللقاء".

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