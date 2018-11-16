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كُتّاب وآراء
الشعر يجمع المصري الشهاوي والمغربي بوسريف
يحتضن بيت الصحافة بمدينة طنجة، غدا السبت، لقاء بين الشاعر المصري أحمد الشهاوي والشاعر المغربي صلاح بوسريف، تحت شعار "يد تصافح أخرى.. حوار المشرق والمغرب.. في المحبة والعشق والعرفان".
اللقاء الذي سيقدمه ويؤطره الشاعر والإعلامي عبد اللطيف بن مكي، وصفه المنظمون بـ"جسر عبور بين ماء النيل وهواء البوغاز"، و"حوار المشرق والمغرب".
وأشار المنظمون إلى أن "اللقاء هو نفسه معنى الأنا في آخرها، ومعنى المعرفة والجمال، حين يصدر عن ذات محترقة بالشعر، وتنعم باحتراقها، بل تستلذ به، لأنه احتراق وجود، واحتراق كينونة تنهض من رمادها حرّى بشوق اللقاء".