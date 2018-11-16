غلمان يقارب التكتلات الثقافية في تكريمه بمراكش

هسبريس من الرباط

قال الشاعر والإعلامي مصطفى غلمان إن "الثقافة كقيمة مضافة لا تنظر إلى نهضة الشعوب كممرات عابرة لسلك قوامة الحياة أو استرضاء صبغة حضارية معينة، بل هي استدعاء حتمي لوجود يشكل مصيرا عميقا في أجندة الاختيارات السياسية والسوسيوثقافية".

وأضاف غلمان، خلال كلمته التي ألقاها أمام عدد من المثقفين والمفكرين والفنانين والإعلاميين بالمدينة الحمراء، أثناء تكريمه من قبل صالون لبابة للثقافة والفن بمراكش، أن "قدرة الثقافة على تشكيل وجدان الشعوب والحضارات لا يوازيها سوى الرهان على تأطير مشاريع الثقافة وإعمال مبدأ الحكامة لجعلها في صلب اهتمامات مؤسسات الدولة، وجعلها ضمن أهم قيم المدرسة والجامعة".

واعتبر غلمان حركية إنعاش الثقافة في مجمل التمظهرات المنسوجة برياح مبدعي الوطن مكسبا هاما وأساسيا للنهوض بالقطاع الثقافي بالمغرب، داعيا إلى "إيجاد بدائل واستراتيجيات كفيلة بإدماج العنصر الثقافي والتربوي في البرامج الجماعية والجهوية الفاعلة في براديجم التنمية المستهدفة".

وألقى غلمان باللائمة على "التقسيمات النشاز في جسوم المنظمات الثقافية المدنية"، محذرا من "تشرذم الفعل الثقافي داخل المدن وهوامشها، مما يستدعي تشكيل شبكات وتجمعات ثقافية قادرة على إشراك العنصر البشري في رهانات إشاعة الثقافة وتحقيق انسجام يحقق طفرة المنجز الثقافي وانتظاراته، إن على المستوى التوعوي أو العلائقي المجتمعي".

وأضاف قائلا: "حان الأوان لإبراز مؤهلات شباب مدينة مراكش الحضارية، فمبدعوها ومثقفوها ومحركو عقلانيتها قادرون على لمّ الشمل، وعلى تدبير مرحلة الجمود وعدم الاعتراف بالآخر"، مختتما كلمته بالتأكيد على أن "ثمة ما يستدعي التضحية لأجل إعادة فورة أمجاد حاضرة مراكش، مدينة العلم والعلماء. إنها آمال استعادة حلم آبائنا وأجدادنا، الذين رابطوا من أجل بناء منارة تضيء كل مناحي الحياة، بما هي قيم وأخلاق وانتماء إلى هوية فارقة".

وتخللت حفل تكريم الشاعر والإعلامي مصطفى غلمان فقرات فنية وشعرية تكللت بإهداء المحتفى به صورة تشكيلية من إبداع الفنانة المغربية المقيمة بدبي نجاة البحر. فيما ألقى الشاعر الغنائي والإعلامي محمد الصقلي المقيم بإيطاليا كلمة في حق صديقه غلمان، نابشا في قصيد السرد الغنائي، ومشنفا أسماع الحاضرين بباقات من آخر إنتاجاته.

وتميز الحفل، الذي أقيم برياض دار الشريفة بمراكش، بحضور ثلة من مثقفي المدينة ومفكريها، من بينهم الحقوقي عمر أبو الزهور، والناقد والكاتب المسرحي إبراهيم هنائي، والسيناريست عزيز ماهر العلوي، والزجالة فاطمة لمعيزي، والباحث أحمد الجابري، وغيرهم.